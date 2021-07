A marzo 2021 vi avevamo dato notizia dell’arrivo di Ariana Grande nel cast di The Voice Usa, uno dei talent show di maggior successo (e longevità) in terra americana. Era stata proprio lei, via social, a svelare il suo ingresso nel cast, sostituendo così il ruolo precedentemente assegnato a Nick Jonas:

Sorpresa !!! Sono oltremodo elettrizzata, onorata, entusiasta di unirmi a @kellyclarkson @johnlegend @blakeshelton per la prossima stagione ~ stagione 21 di @nbcthevoice! @nickjonas ci mancherai”

Come già sottolineato, per Ariana Grande è un vero e proprio debutto come giudice in un talent show. Ricordiamo che, nelle prime stagioni, ad aver ricoperto il ruolo tra le prime fu la collega, Christina Aguilera. Ariana si unisce a Kelly Clarkson, John Legend e il veterano Blake Shelton, fisso fin dall’esordio del programma.

Nelle scorse ore è stato svelato il primo della nuova stagione, totalmente incentrata proprio sull’esordio della cantante nel cast, insieme ai tre giudici. Un siparietto divertente che vede i tre intorno al falò mentre Blake Shelton indica “una grande stella”. Nulla collegato allo spazio bensì alla popstar, su una luna, con coda e microfono. Si unisce ai colleghi che le “impongono” un rito: cantare una canzone intorno al fuoco. Nemmeno il tempo di finire la frase e Ariana Grande inizia a cantare “Hopelessly devoted to you“, celeberrimo brano tratto dalla colonna sonora di “Grease”. E intorno a loro, tutti si ritrovano ammaliati…

Clicca qui per vedere il video del promo.

Hopelessly Devoted to you, la canzone interpretata da Ariana Grande nel promo di The Voice Usa

Come accennato, Ariana Grande ha scelto di interpretare, per il promo, il classico tratto da Grease, Hopelessly Devoted to you, originariamente incisa da Olivia Newton-John. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla canzone.

“Hopelessly Devoted to You” è stata scritto DOPO che hanno finito di girare il film. La ballad di Olivia Newton-John è stata l’unica canzone di Grease nominata per un Oscar del 1979. Era all’altezza della migliore canzone originale, ma ha perso contro “Last Dance” di Donna Summer.

Per contratto, l’attrice avrebbe dovuto interpretare un brano da sola, senza duetti e interazioni. E così, fu il produttore della pellicola, John Farrar, a proporle il pezzo. E pensare che il registra era decisamente scettico sulla canzone assegnata e ben accolta dalla stessa Olivia Netwon-John.

In America è arrivata fino al terzo posto della classifica Billboard dei singoli più venduti.