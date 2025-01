La cantante ammette di non essere impegnata in studio di registrazione ma stuzzica parlando di “un allegato” del nuovo disco che esiste…

Ariana Grande parla di nuova musica e conferma: “In questo periodo non sono in studio”

Dopo il successo al box office di “Wicked” e l’apprezzamento anche da parte della critica delle interpretazioni, Ariana Grande ha ammesso di essere interessata a sperimentare nella recitazione e sembra aver messo “in pausa” la sua carriera musicale. Se nelle settimane scorse aveva smentito la possibilità di un tour nel 2025, in occasione della sua partecipazione ai Golden Globes (dove era candidata proprio come miglior attrice) ha risposto ad una domanda legata a possibile musica inedita in arrivo quest’anno. E ha fatto (parzialmente) chiarezza:

“Non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento. Ma, sai, c’è qualcosa che ho fatto l’anno scorso che uscirà prima o poi. È un allegato di Eternal Sunshine. Quindi, esiste e uscirà a un certo punto… Ma no, al momento non sono in studio“

Il termine “allegato” utilizzato dalla cantante ha fatto pensare ad una possibile deluxe version del disco “Eternal Sunshine“. L’album ha dominato la Billboard 200 al numero 1 per due settimane nel 2024 e finora ha trascorso un totale di 42 settimane in classifica. Singoli dell’album “Yes, And?” e “We Can’t Be Friends” hanno entrambi raggiunto il primo posto nella Hot 100.

L’uscita standard di Eternal Sunshine è stata già seguita da una versione “Slightly Deluxe” dell’album, con quattro tracce aggiuntive, a marzo: “Yes, And?” con Mariah Carey, “Supernatural” con Troye Sivan, una registrazione acustica di “Imperfect for You” e una versione a cappella di “True Story”.

Le parole della cantante potrebbero essere solo un modo indiretto di riferirsi ad una ulteriore versione estesa dell’album, con canzoni inedite, o forse potrebbe essere un progetto autonomo che è in qualche modo legato a Eternal Sunshine. Bisognerà attendere per scoprire se, effettivamente, qualcosa vedrà la luce nei prossimi mesi. Ma attualmente Ariana Grande sembra proiettata sul godersi il successo del film che la vede protagonista, in attesa del secondo capitolo che, almeno sulla carta, promette incassi stellari.