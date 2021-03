Ariana Grande sarà giudice della nuova edizione di The Voice Usa 2021. La cantante ha annunciato il suo ingresso nel cast e prenderà il posto di Nick Jonas.

“Sorpresa !!! Sono oltremodo elettrizzata, onorata, entusiasta di unirmi a @kellyclarkson @johnlegend @blakeshelton per la prossima stagione ~ stagione 21 di @nbcthevoice! @nickjonas ci mancherai”

Saranno quindi Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton e Ariana Grande i 4 coach che occuperanno le poltrone rosse del talent show, in Italia condotto, nell’ultima edizione “classica”, da Simona Ventura, su Rai Due.

Per la cantante americana è la prima volta come giudice. Potremo, quindi, scoprire un nuovo lato, questa volta televisivo, per la popstar dei record. Del resto, in un periodo dopo i concerti e i tour sono ancora in standy by per la questione legata alla pandemia da Covid-19, quale modo migliore per non abbandonare la propria passione e seguire/fare musica se non attraverso anche il piccolo schermo?

L’ultimo disco pubblicato dalla Grande è stato “Positions”, rilasciato il 30 ottobre 2020. Due, ad oggi, i singoli estratti dall’album l’omonimo Positions e 34+35.

Ecco, la critica, ai tempi, come aveva reagito:

The Guardian: Positions si preoccupa di professionalità raffinata, non di eccitazione che accelera il polso.

Slant Magazine: Data la scarsità di tracce uptempo nell’ultimo album di Grande, il microhouse “Motive” con Doja Cat, e “Love Language” sono un gradito cambio di ritmo. Troppe delle canzoni di Positions, tuttavia, si basano sulla stessa trap-pop midtempo che ha popolato i due precedenti lavori della Grande, in particolare Thank U, Next. Quello che una volta sembrava rinfrescante nel suo minimalismo sta rapidamente iniziando a sembrare inconsistente.

The Telegraph (Uk): Positions non è così immediato rispetto al lavoro discografico per cui Ariana è nota, anche se troverà molti fan. Non ci sono hit brillanti, nessun ritornello ovvio e troppe parole stipate in 14 canzoni relativamente brevi e volte monotone. Ma esplora nuovi territori per la cantante: nuove relazioni, un nuovo sound, un nuovo senso di sé.