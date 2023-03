Ieri si è conclusa, in diretta, la terza edizione di The Voice Senior che ha visto trionfare Maria Teresa Reale del Team Clementino. Il programma è stato un vero e proprio successo che ha visto chiudere con 3,6 milioni di spettatori e uno share del 23,6. E stasera, 4 marzo 2023, ecco in onda la prima puntata di “The Voice Kids”. Alla conduzione, come sempre, Antonella Clerici e i giudici protagonisti della versione over 60: Clementino, Loredana Bertè, Gigi d’Alessio e i Ricchi e Poveri. Ma come funzionerà questa edizione “young” che vede solo due puntata nella messa in onda?

Il primo appuntamento sarà tramesso sabato 4 marzo con un’unica sessione di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di “The Voice Kids” senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 11 marzo sempre in prima serata su Rai1, in cui sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di “The Voice Kids”.

“The Voice Kids” è la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni.

Come già anticipato, andranno in onda solo due puntate di questa versione del talent show. Due capitolo che includono Blind Auditions e i finalisti che, nella prossima puntata, dovranno puntare alla vittoria finale.

Nei mesi scorsi si era parlato della partecipazione di Elettra Lamborghini come giudice, al posto dei Ricchi e Poveri ma, alla fine, è stata mantenuta la medesima giuria della versione Senior.