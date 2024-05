Una nessuna centomila in Arena: anticipazioni e diretta

Arriva questa sera su Rai 1 l’evento musicale svoltosi nei giorni scorsi, Una nessuna centomila in Arena. All’Arena di Verona si sono infatti dati appuntamento alcuni dei principali interpreti della canzone italiana. L’evento era già in programma per lo scorso settembre, quando venne rinviato per i problemi di salute di Fiorella Mannoia. L’obiettivo delle due serate in Arena era quello di raccogliere fondi per finanziare i centri e le organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

I proventi dell’evento verranno ripartiti e devoluti a nove centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze. Inoltre è stata avviata una campagna solidale per raccogliere donazioni anche tramite il numero 45580, attivo fino all’11 maggio.

Una nessuna centomila in Arena: cantanti

Ecco l’elenco completo degli artisti che hanno preso parte alla serata: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci. A loro si aggiungono Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

Una nessuna centomila in Arena: in tv e in radio

L’evento tenutosi all’Arena di Verona sabato 4 e domenica 5 maggio verrà trasmesso questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:30. In contemporanea, inoltre, sarà disponibile, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, anche su Rai Radio 2. Per l’evento televisivo la conduzione è affidata ad Amadeus, mentre in radio gli ascoltatori troveranno Andrea Delogu. Come in molti hanno fatto notare, per Amadeus si tratta dell’ultima conduzione in Rai, in prima serata, prima del suo passaggio sul Nove.

SoundsBlog seguirà con il consueto liveblogging tutta la serata. Se non volete perdervi nessuna delle esibizioni che sono avvenute all’Arena di Verona nello scorso weekend, dovete dunque seguire il nostro liveblogging, che racconterà ogni istante della serata.