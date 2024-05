Stasera, domenica 12 maggio, in prima serata, su Canale 5, va in onda la semifinale del serale di ‘Amici 2024′, il talent show condotto da Maria De Filippi. Chi sono i cantanti e ballerini che accederanno alla finale di sabato 18 maggio (Qui, tutti gli spoiler e le anticipazioni).

Sono sei i ragazzi ancora in corsa per la vittoria: Marisol e Dustin (ballerini) e Holden, Petit, Sarah e Mida (cantanti).

Amici 2024 serale semifinale: gli ospiti di stasera

Torna, Geppi Cucciari. Ed ancora, gli Articolo 31 con un mash up dei loro successi e, per la prima volta, in tv, ‘Peyote’, l’inedito estratto dal nuovo album ‘Protomaranza’. Infine, spazio ad Irama, che presenta, il singolo ‘Galassie’, in uscita il 17 maggio.

Amici 2024 serale: la squadra Cuccarini – Lo

Mida, Sarah compongono la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Sarah – canto (Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”)

Mida – canto (Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero)

Amici 2024 serale: la squadra Zerbi – Celentano

Dustin, Holden, Marisol e Petit compongono la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Petit – canto (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte)

Dustin – ballo (Ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”)

Mariasol – ballo (Ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”)

Holden – canto (Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”)

Amici 2024 serale: la giuria

Confermati, in giuria, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Amici 20242, serale, semifinale 12 maggio: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Sarà possibile seguire la semifinale del serale di Amici 2024 in diretta dalle ore 21:20 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.

Amici 2024 sui social

Il talent show di Canale 5 è anche su tutte le piattaforme social:

Witty TV: http://www.wittytv.it

Instagram: @AmiciUfficiale

Facebook: @ amiciDiMariaDeFilippi

X: @AmiciUfficiale

TikTok: @amiciufficiale

Youtube: Amici di Maria De Filippi