Siamo arrivati alla finale di The Voice Senior 2023, in onda stasera, 3 marzo, a partire dalle 21.30, in diretta su Rai 1. Alla conduzione, come sempre, Antonella Clerici. Per i concorrenti rimasti in gara è l’ultima possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di “The Voice Senior” sarà il pubblico da casa tramite il televoto.

Al centro della sfida, anche i coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.

Ogni coach ha scelto i proprio concorrenti a partire dalle Blind Auditions, per poi doverli selezionare attraverso i Knock Out e la fase Cut. Solo tre cantanti per squadra potranno gareggiare alla finalissima di The Voice Senior 2023.

Ospite della finalissima sarà Fiorella Mannoia.

The Voice Senior 2023, finalisti, chi sono

Ecco i cantanti portati alla finale dai 4 coach:

Gigi d’Alessio: Lisa Maggio, Marco Rancati, Claudio Morosi

Loredana Bertè: Lisa Manosperti, Aida Cooper, Ronnie Jones

Clementino: Maria Teresa Reale, Minnie Minoprio, Alex Sure

Ricchi e Poveri: Mario Aiudi, Emilio Paolo Piluso, Stefano Borgia

Qual è il premio per il vincitore?

Per il vincitore di The Voice Senior la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’.

Il programma è iniziato lo scorso 13 gennaio con la prima puntata delle Blind Auditions e si è fermato per la settimana di Sanremo. Sarà possibile seguire il programma in onda su Rai 1 a partire dalle 21.30 e in streaming sul sito Raiplay.

Come già anticipato, in questa ultima puntata del talent show, a decidere il vincitore sarà esclusivamente il pubblico da casa con il consueto televoto. Chi vincerà la terza edizione?