I The Kolors tornano al Festival di Sanremo con “Un ragazzo una ragazza” dopo il loro debutto avvenuto nel 2018 con “Frida” e successivo alla loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Negli anni la band si è costruita lentamente una propria identità musicale, con una serie di singoli che hanno strizzato l’occhio al sound anni ’80. Fino ad arrivare al boom (inaspettato?) dell’estate 2023 con “Italodisco“, in vetta per settimane alla classifica Fimi e in grado di trionfare rispetto ad altre hit e progetti dal successo sicuro (come, ad esempio, “Disco Paradise” by Fedez). I The Kolors tornano in gara con il brano “Un ragazzo una ragazza” che ha le caratteristiche per emulare il riscontro del brano estivo di cui vi abbiamo appena parlato. Ritmato, con un ritornello che è impossibile non canticchiare. Se qualcuno ha sottolineato alcune analogie e similitudini tra le due canzoni, Stash è felice perché significa che sono ‘riconoscibili’ e hanno un’identità. Ma una differenza fondamentale c’è:

La differenza in questo caso è che abbiamo voluto dare importanza alla quarta dimensione del palco, che è l’orchestra

E non solo, aggiunge:

“Non volevamo ripeterci, altrimenti saremmo più imprenditori che musicisti, e sarebbe sbagliato paragonare i due brani. Pur riconoscendo la stessa palette di colori e la nostra nuova anima, c’è il funk che strizza l’occhio a Prince su ritmiche di chitarre, fiati alla Al Jarreau e ritmi dance anni 70”

Il brano è stato scritto dal cantante della band insieme a Davide Petrella dopo che i due hanno visto in stazione a Milano un giovane mentre cercava di approcciarsi ad un’altra ragazza.

Abbiamo pensato al concetto del rompere il ghiaccio e in un mondo dove tutto avviene online, abbiamo voluto raccontare una dinamica reale

Tornano con la consapevolezza di aver vissuto momenti difficili ma di essere finalmente riusciti a “risorgere” e conquistare una meritata attenzione. A quello non hanno smesso di crederci mai:

Ci sono stati momenti bui. Ho sempre pensato che se credi nella tua scintilla di talento, prima o poi riuscirai a tirarla fuori. E per questo ero sereno e riuscivo a godere di quei momenti down: ti aiutano a capire che il successo arriva dopo tanti insuccessi in fila

Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, il significato della canzone

Ecco come i The Kolors raccontano il brano in gara a Sanremo 2024:

“Un ragazzo una ragazza” è la fotografia di un primo incontro, in cui ciascuna delle due parti deve lasciare da parte la paura di fare il primo passo e trovare il coraggio di lasciarsi andare davvero. In questi momenti la testa sembra frenare quello che il cuore ci spingerebbe a fare istintivamente, alla ricerca di quell’idea continentale che ci tolga dall’imbarazzo di rompere il ghiaccio. Nell’epoca dei social network dove ormai il primo approccio parte spesso da un contatto virtuale, come un like o una visualizzazione di una story. The Kolors descrivono perfettamente questi momenti con una scrittura ricca di immagini evocative, che lasciano volontariamente spazio all’immaginazione su cosa potrà succedere dopo quell’incontro.