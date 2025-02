Il vero nome di Stash dei The Kolors: curiosità, età, altezza, figli e moglie del cantante leader della band esplosa ad Amici

The Kolors a Sanremo 2025 con “Tu con chi fai l’amore”: chi è il cantante

I The Kolors sono in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Tu con chi fai l’amore”, pezzo che punta ad inserirsi tra i tormentoni dei prossimi mesi. Dopo la presentazione del brano durante la prima serata, la band torna ad esibirsi mercoledì 12 febbraio al quarto posto in ordine di scaletta (dopo essere stati gli ultimi al debutto).

The Kolors, il cantante Antonio Stash Fiordispino

Il cantante del gruppo è Stash, ovvero Antonio Fiordispino, nato a Caserta il 7 luglio 1989.

Stash è alto 188 cm.

Dopo gli studi, Stash si trasferisce prima a Milano e poi a Londra per inseguire il sogno di diventare musicista. Nel 2009 fonda i The Kolors insieme al cugino Alex e la band inizia ad esibirsi al noto locale milanese Le Scimmie. Il loro primo inedito, I Don’t Give a Funk, segna l’inizio di un percorso musicale in ascesa.

Il successo con Amici di Maria De Filippi

Nel 2014 la band pubblica il primo album, I Want, ma è nel 2015 che raggiunge la popolarità vincendo la 14ª edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Il loro singolo “Everytime” diventa un successo e scala le classifiche italiane.

Canzoni e album

Dopo il trionfo ad Amici, i The Kolors pubblicano diversi album e brani:

2015 – Out (certificato multi-platino)

2017 – You

2018 – Frida (Mai, mai, mai) al Festival di Sanremo

2023 – Italodisco, una delle hit più ascoltate dell’estate

2024- Un ragazzo una ragazza

Stash ha dichiarato di essersi da sempre ispirato a grandi artisti come Pink Floyd, Michael Jackson e Queen.

Vita Privata

Dal 2007 al 2017 ha avuto una relazione con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. Dopo un breve flirt con Ginevra Lambruschi, trova la stabilità sentimentale con Giulia Belmonte, modella e giornalista. La coppia ha due figlie: Grace (2020) e Imagine (2022).

Oggi vive a Milano con la sua famiglia.

Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera, specializzandosi in pittura.

Suona la chitarra, basso, pianoforte e percussioni.

Premi e riconoscimenti

2015 – Premio della Critica ad Amici di Maria De Filippi

2016 – Kids’ Choice Awards come Cantante Italiano Preferito

2016 – MTV Award per Best Performance

2023 – Premio Power Hits Estate per Italodisco