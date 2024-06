Il testo completo della canzone Karma, cantata dai The Kolors. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.

Karma, The Kolors: c’è Fiorello e l’omaggio al Karaoke nel video ufficiale (testo e significato)

I The Kolors sono tornati con “Karma“, il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali. La nuova hit della band sarà anche al centro della campagna di Cornetto, che ha scelto “KARMA” come colonna sonora degli spot pubblicitari che ci accompagneranno durante la prossima estate. La band, dopo il successo del 2023 con “Italodisco”, esplora nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette. Ecco le parole di Stash, leader della band:

“Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare…suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante! Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura “felice””

Guarda il video ufficiale di “Karma” dei The Kolors (con Fiorello).

Il testo di Karma

Ecco il testo della canzone “Karma” dei The Kolors.

Non ho dormito perché pensavo a te

C’è la tua maglia ancora sulla TV

Chissà se il libro che leggevi da me

L’hai già finito da un altro

Avevo voglia di un po’ d’aria, sono uscito di corsa

Dove ho la testa? Forse nella tua borsa

Quella canzone che mi cantavi tu

La sento sempre alla radio Eri tu che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te (E-e-e-e-e) Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma Che cosa strana fare a meno di te

Non torni più come le Reebok Pump

Forse ci troveremo come le star

Nelle canzoni di Vasco Eri tu che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te (E-e-e-e-e) Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma Quando mi chiederai

Che cosa resterà di noi

Vicini come i tasti di un Game Boy

Mettimi il cuore in pausa Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma

Il significato della canzone Karma

“Dove sei ora?” è la domanda che esplode nel ritornello di “KARMA” e che ci si pone alla fine di un’estate fatta di sogni, in cui abbiamo accarezzato quello che pensavamo essere l’amore di una vita, ma che abbiamo scoperto essere, in realtà, una bellissima avventura.

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Quello che sembrava essere la storia della vita si è tramutato in un amore estivo che si è bruciato poco dopo, con la richiesta -da parte di lei- di chiudere una conoscenza probabilmente troppo difficile da gestire:

Eri tu che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te (E-e-e-e-e)