Dopo il boom di “Italodisco” come tormentone dell’estate 2023, i The Kolors puntano a Sanremo 2024? La band ha commentato così, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, l’ipotesi di tornare sul palco del Teatro Ariston in quella che sembra davvero essere l’ultima edizione (di fila) condotta da Amadeus:

L’ambizione di un artista è quello di arrivare a tutti. Non voglio dire le solite ca**ate che si dicono sul Festival. Sanremo da 4-5 anni non è più quello di una volta, ossia una occasione che serviva a “riposizionare” alcuni artisti. Oggi è la Champions League della musica italiana e se non si considera questo, vuol dire che si sta rinunciando alla grande possibilità di arrivare a un grandissimo pubblico per proporre nuova musica.

La band aveva partecipato in gara a Sanremo nel 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai). Il brano era scritto da Davide Petrella, Dardust, Alessandro Raina e Antonio Stash Fiordispino (leader del gruppo) e ha segnato il loro debutto al Festival.

Un ritorno sul palco potrebbe essere l’occasione di conferma definitiva della band dopo il loro boom estivo con “Italodisco“, inaspettato anche per loro:

“Quest’anno c’erano moltissimi pezzi e molti erano collaborazioni. Non abbiamo unito alcuna fanbase con un altro artista, siamo usciti con un singolo dopo più di un anno. È arrivata alla gente la forza della musica e di una canzone che si è insinuata piano piano (…) Il successo è arrivato non solo dalle radio o dagli stream, ma anche dai meme che sono circolati. O dal dibattito sulla frase “Festino al bar” anziché “Festivalbar con la cassa dritta” (ride, ndr). In quel momento abbiamo visto un tappeto di consenso che arrivava da mille lati. Non parliamo di numeri o di classifiche, ma di gente che ti ferma per strada o al supermercato solo per un successo musicale”

La partecipazione dei The Kolors a Sanremo 2024 potrebbe, in caso di vittoria, permettere al gruppo di partecipare all’Eurovision 2024 rappresentando l’Italia in gara.