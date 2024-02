Maninni ha aperto alcuni concerti dei The Kolors (in gara anche loro a Sanremo 2024)

Maninni è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano” Spettacolare” e fa il suo debutto sul palco del Teatro Ariston proprio in questa 74esima edizione. E insieme a lui, “rivali” nella competizione, ci sono anche I The Kolors, band per la quale si era esibito, nei mesi scorsi, in apertura dei loro concerti.

Dobbiamo tornare all’estate 2023. In concomitanza con il boom di Italodisco, il gruppo capitanato da Stash era impegnato in una serie di concerti estivi in tutta Italia. Maninni, anche lui impegnato in diversi live, era stato scelto per fare da opening act ad alcune tappe del gruppo. Per la precisione, Sabato 05 Agosto a San Marco, in provincia di Cosenza, a Vena Superiore (Vibo Valentia) domenica 6 agosto e a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, l’8 agosto scorso.

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2022, senza però riuscire a passare la selezione finale, Maninni è stato scelto nel cast dei 30 cantanti in gara per questa edizione.

Conscio di avere davanti a sé una grande occasione per farsi conoscere dal grande pubblico, Maninni ha ironizzato sul boom delle ricerche Google dopo la sua partecipazione nella prima serata del Festival di Sanremo 2024:

“Il mio nome è stato il più ricercato dopo l’annuncio di Amadeus e le persone non si ricordavano di me, ma va bene. Avevo già fatto Sanremo Giovani l’anno scorso ma mi hanno dimenticato. L’affronto serenamente perché non c’è aspettativa e mi farò conoscere dando il 100%”

Queste le sue parole al Il Fatto Quotidiano, poche ore dopo aver interpretato il pezzo “Spettacolare”, co-scritto da Maninni con Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi, Francesca Xefteris e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli.

Nella quarta serata, quella dedicata alle cover, venerdì 9 febbraio, Maninni ha scelto di essere affiancato da Ermal Meta per duettare nel brano “Non mi avete fatto niente”, vincitore al Festival di Sanremo 2018.