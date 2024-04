I The Kolors al Forum di Assago a Milano in concerto, per la prima volta, mercoledì 3 aprile 2024: scaletta, orario, biglietti, come arrivare

I The Kolors stanno per affrontare la loro prima volta al Forum di Assago a Milano, in programma stasera 3 aprile 2024.

“The Kolors Forum” è una data evento e arriva dopo il grandissimo successo internazionale della scorsa di “ITALODISCO” con 134 milioni di streaming, triplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera, al N.1 della classifica FIMI per 11 settimane e oltre 38 milioni di visualizzazioni su YouTube. Inoltre, il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Un ragazzo una ragazza”.

Quello di stasera al Forum di Assago non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza in cui si attraversa l’intero percorso della band dagli esordi fino ad oggi per cantare tutti insieme i loro più grandi successi. Dopo il trionfo in Italia e la vetta delle classifiche in molti paesi europei, e l’uscita di “ITALODISCO” sul mercato inglese e americano, i The Kolors sono pronti a conquistare il più importante palasport d’Italia con un concerto unico e irripetibile.

Biglietti per i The Kolors in concerto al Forum di Assago a Milano, 3 aprile 2024

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto dei The Kolors al Forum di Assago a Milano. Si parte da 25.30 euro per il II Anello Numerato, fino ai 51.75 per il I Anello Numerato Tribina Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

La scaletta dei The Kolors al Forum di Assago a Milano

Non è ancora stata ufficializzata la scaletta delle canzoni dei The Kolors al Forum di Assago a Milano. Ovviamente non mancheranno i successi più noti del gruppo, da Everytime, Me minus you, Cabriolet Panorama, Pensare Mare, Frida e Non è vero.

Sono attesi anche ospiti e sorprese per il pubblico presente al Forum di Assago.

Il concerto della band inizierà alle 21.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.