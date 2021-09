Thats what i want è un brano di Lil Nas X presente nel disco di inediti “Montero”, uscito il 17 settembre 2021.

Lil Nas X, Thats what i want, significato canzone

Nella canzone, il cantante parla del suo bisogno di trovare amore, di innamorarsi ed essere amato. Lo dice apertamente nel ritornello, una sorta di preghiera onesta e vulnerabile (“I want, someonе to love me, I need, someonе who needs me, Cause it don’t feel right when it’s late at night, And it’s just me in my dreams, So I want, someone to love”). Vuola qualcuno che porti via la solitudine che prova, che abbia bisogno di lui e che lo ami, che gli faccia compagna di notte, quando si trova solo.

Thats what i want, video ufficiale

Qui potete vedere il video ufficiale di Thats what i want.

Lil Nas X, Thats what i want, testo canzone

[Intro]

One, two, three, four

[Verse 1]

Need a boy who can cuddle with me all night

Keep me warm, love me long, be my sunlight

Tell me lies, we can argue, we can fight

Yeah, we did it before, but we’ll do it tonight

That afro black boy with the gold teeth

He dark skin, lookin’ at me like he know me

I wonder if he got the G or the B

Let me find out and see, he comin’ over to me, yeah

[Pre-Chorus]

These days, I’m way too lonely

I’m missin’ out, I know

These days, I’m way too alone

And I’m known for givin’ love away but

[Chorus]

I want, someonе to love me

I need, someonе who needs me

‘Cause it don’t feel right when it’s late at night

And it’s just me in my dreams

So I want, someone to love

That’s what I fuckin’ want

[Verse 2]

Look, you know it’s harder to find in these times

But I got nothin’ but love on my mind (My mind)

I need a baby while I’m in my prime

Need an adversary to my down and weary

Like, tell me there’s life when I’m stressin’ at night

Be like, “You’ll be okay” and, “Everything is alright,” uh

Love me or nothin’ ‘cause I’m not wanting anything

But your loving, your body, and a little bit of your brain

[Pre-Chorus]

These days, I’m way too lonely

I’m missin’ out, I know

These days, I’m way too alone

And I’m known for givin’ love away but

[Chorus]

I want, someone to love me

I need, someone who needs me

‘Cause it don’t feel right when it’s late at night

And it’s just me in my dreams

So I want, someone to love

That’s what I fuckin’ want

I want, someone to love me

I need, someone who needs me

‘Cause it don’t feel right when it’s late at night

And it’s just me in my dreams

So I want, someone to love

That’s what I fuckin’ want

Lil Nas X, Thats what i want, traduzione canzone

Uno due tre quattro

[Verso 1]

Ho bisogno di un ragazzo che possa coccolarmi tutta la notte

Tienimi al caldo, amami a lungo, sii la mia luce del sole

Dimmi bugie, possiamo litigare, possiamo litigare

Sì, l’abbiamo fatto prima, ma lo faremo stasera

Quel ragazzo afro nero con i denti d’oro

Ha la pelle scura, mi guarda come se mi conoscesse

Mi chiedo se ha preso il SOL o il SI

Fammi scoprire e vedere, viene da me, sì

In questi giorni, sono troppo solo

Mi sto perdendo, lo so

In questi giorni, sono troppo solo

E sono noto per dare via l’amore ma

Voglio qualcuno che mi ami

Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me

Perché non mi sembra giusto quando è notte fonda

E sono solo io nei miei sogni

Quindi voglio qualcuno da amare

Questo è quello che cazzo voglio

Guarda, sai che è più difficile da trovare di questi tempi

Ma non ho nient’altro che amore nella mia mente (la mia mente)

Ho bisogno di un bambino mentre sono nel fiore degli anni

Ho bisogno di un avversario da festeggiare

Tipo, dimmi che c’è vita quando sono stressato di notte

Dici “Starai bene” e “Va tutto bene”, uh

Amami o niente perché non voglio niente

Ma il tuo amore, il tuo corpo e un po’ del tuo cervello

In questi giorni, sono troppo solo

Mi sto perdendo, lo so

In questi giorni, sono troppo solo

E sono noto per dare via l’amore ma

Voglio qualcuno che mi ami

Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me

Perché non mi sembra giusto quando è notte fonda

E sono solo io nei miei sogni

Quindi voglio qualcuno da amare

Questo è quello che cazzo voglio

Voglio qualcuno che mi ami

Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me

Perché non mi sembra giusto quando è notte fonda

E sono solo io nei miei sogni

Quindi voglio qualcuno da amare

Questo è quello che cazzo voglio