Domani, 17 settembre 2021, uscirà l’atteso disco di debutto di Lil Nas X. “Montero“, infatti, è l’esordio vero e proprio del cantante dei record, in America, escludendo l’Ep del 2019, intitolato 7.

Il successo con il singolo dei record “Old Town Road”

Il boom di Lil Nas X, che ha aperto le strada al successo e alla fama, risale al 2018. Il suo singolo di debutto, Old Town Road, remixato poi con Billy Ray Cyrus, ha conquistato la numero 1 della Billboard Hot 100 e vi è rimasto per ben 19 settimane consecutive. Ai tempi fu un vero e proprio record poiché in grado di battere i precedenti detentori di tale traguardo, prima il brano “One Sweet Day” di Mariah Carey e i Boyz II Men e poi da “Despacito” di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Come si chiama Lil Nas X?

Il vero nome di Lil Nax X è Montero Lamar Hill.

Lil Nas X, perché questo nome d’arte? L’origine

Il suo vero nome è Montero Lamar Hill, ma ha scelto di usare Lil Nas X come nome d’arte, poiché era il suo alias su internet. “Quando ho iniziato a fare musica, ero tipo, ‘Voglio divertirmi con questo. E il nome di ogni nuovo rapper è Lil, Lil, Lil. ‘E se fossi Lil Nas? Sarebbe divertente.’ Quindi ho pensato: “Va bene, scommetto. Sarò Lil Nas”. E ho aggiunto la X in seguito”, ha spiegato Nas a Jimmy Fallon al The Tonight Show. Tuttavia, c’è molto di più nel suo nome oltre a un semplice nome d’arte.

Quando Montero è diventato Lil Nas X, ha deciso che era ora di dichiararsi gay. Ha detto a The Guardian:

“L’onesta verità è che avevo pianificato di morire con il segreto … Ma questo è cambiato quando sono diventato Lil Nas X”.

E il motivo per cui si chiamava Montero? “Quindi mia madre voleva la macchina, la [Mitsubishi] Montero, e non ne ha mai avuta una … Quindi sì, prendo il nome da una macchina”, ha spiegato Lil Nas X al The Tonight Show.

Tuttavia, “Montero” è diventato il nome della canzone di successo del 2021, su come il rapper sperava di essere in grado di raggiungere coloro che sentono ancora il bisogno di nascondere la propria identità per conformarsi a ciò che è “previsto” per loro dalla società.

Lil Nas X incinto

Il rapper ha pubblicato, nei giorni scorsi, diversi fotomontaggi che lo ritraggono “incinto”. In realtà -ovviamente- si tratta solo di una metafora in attesa che venga partorito, rilascio il suo album. Eppure, sul web, nel mondo, diverse persone si sono chieste se fosse “davvero” (!?) incinto. Molte ricerche sul web, infatti, chiedevano se fosse davvero incinto e –argh– anche di chi.

Montero, cover album

Ecco la copertina ufficiale del nuovo disco.

Montero: tracklist canzoni

Ecco la tracklist con tutti i titoli delle canzoni presenti in “Montero”. Numerose le collaborazioni. Tra queste quelle con Elton John e Miley Cyrus.

1. “Montero (Call Me By Your Name)”

2. “Dead Right Now”

3. “Industry Baby” (feat. Jack Harlow)

4. “That’s What I Want”

5. “The Art of Realization”

6. “Scoop” (feat. Doja Cat)

7. “One of Me” (ft. Elton John)

8. “Lost In The Citadel”

9. “Dolla Sign Slime” (feat. Megan Thee Stallion)

10. “Tales of Dominica”

11. “Sun Goes Down”

12. “Void”

13. “Don’t Want It”

14. “Life After Salem”

15. “Am I Dreaming” (feat. Miley Cyrus)

Montero: tracklist canzoni

Qui sotto potete ascoltare l’album Montero in streaming: