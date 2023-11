Taylor Swift aggiunge un nuovo record con il riconoscimento di Spotify’s Global Artist del 2023 e per l’occasione ha pubblicato un nuovo brano, intitolato “You’re Losing Me (From The Vault)”. Oggi sono state rese note le classifiche di Spotify Wrapped e la cantautrice ha conquistato un nuovo primo posto, a conferma ulteriore (se mai ce ne fosse bisogno) del suo successo internazionale. E così, la popstar ha deciso di condividere in streaming il brano, precedentemente assente e presente solo nelle copie fisiche di “Midnights”. Inoltre, “You’re Losing Me” è la seconda canzone della discografia di Swift a contenere il campione del suo battito cardiaco – la prima volta che lo ha fatto è stato nel suo singolo del 2014, “Wildest Dreams”.

You’re Losing Me (From The Vault), Significato, Ascolta la canzone

La canzone è un appello affinché l’altro dica o faccia qualcosa per non perderla. Tutto sembra ormai destinato a finire, non c’è mai stata comunione di intenti, né empatia. Non c’era comprensione, non ci si riusciva a parlarsi e ascoltarsi. Ormai la situazione sembra perduta e non resta altro che arrendersi. Nonostante questo, però, resta la preghiera che l’amato comprenda quello che sta perdendo e che si accorga del suo valore prima che sia troppo tardi. La speranza, flebile, diventa un grido di aiuto per la relazione.

Clicca qui per ascoltare “You’re losing me” su YouTube.

Taylor Swift, You’re Losing Me (From The Vault), Testo della canzone

You say, “I don’t understand,” and I say, “I know you don’t”

We thought a cure would come through in time, now, I fear it won’t

Remember lookin’ at this room? We loved it ‘cause of the light

Now, I just sit in the dark and wonder if it’s time

Do I throw out everything we built or keep it?

I’m getting tired even for a phoenix

Always risin’ from the ashes

Mendin’ all her gashes

You might just have dealt the final blow

Stop, you’re losin’ me

Stop, you’re losin’ me

Stop, you’re losin’ me

I can’t find a pulse

My heart won’t start anymore for you

‘Cause you’re losin’ me

Every mornin’, I glared at you with storms in my eyes

How can you say that you love someone you can’t tell is dyin’?

I sent you signals and bit my nails down to the quick

My face was gray, but you wouldn’t admit that we were sick

And the air is thick with loss and indecision

I know my pain is such an imposition

Now, you’re runnin’ down the hallway

And you know what they all say

“Don’t know what you got until it’s gone”

Stop, you’re losin’ me

Stop, you’re losin’ me

Stop, you’re losin’ me

I can’t find a pulse

My heart won’t start anymore for you

‘Cause you’re losin’ me

‘Cause you’re losin’ me

Stop (Stop) ‘cause you’re losin’ me

My heart won’t start anymore

(Stop ‘cause you’re losin’ me)

My heart won’t start anymore

(Stop ‘cause you’re losin’ me)

How long could we be a sad song

‘Til we were too far gone to bring back to life?

I gave you all my best me’s, my endless empathy

And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier

Fighting in only your army, frontlines, don’t you ignore me

I’m the best thing at this party (You’re losin’ me)

And I wouldn’t marry me either

A pathological people pleaser

Who only wanted you to see her

And I’m fadin’, thinkin’

“Do something, babe, say something” (Say something)

“Lose something, babe, risk something” (You’re losin’ me)

“Choose something, babe, I got nothing” (I got nothing)

“To believe, unless you’re choosin’ me”

You’re losin’ me

Stop (Stop, stop), you’re losin’ me

Stop (Stop, stop), you’re losin’ me

I can’t find a pulse

My heart won’t start anymore

Taylor Swift, You’re Losing Me (From The Vault), Traduzione in italiano

Tu dici “Non capisco” e io dico “So che non lo capisci”

Pensavamo che col tempo sarebbe arrivata una cura, ora temo che non sarà così

Ricordi di aver guardato questa stanza? Ci è piaciuto molto per la luce

Adesso mi siedo al buio e mi chiedo se sia il momento

Butto via tutto quello che abbiamo costruito o lo tengo?

Mi sto stancando anche per una fenice

Che risorge sempre dalle sue ceneri

Riparando tutti i suoi squarci

Potresti aver appena inferto il colpo finale

Smettila, mi stai perdendo

Smettila, mi stai perdendo

Smettila, mi stai perdendo

Non riesco a trovare il polso

Il mio cuore non si muoverà più per te

Perché mi stai perdendo

Ogni mattina ti fissavo con la tempesta negli occhi

Come puoi dire che ami qualcuno di cui non puoi dire che sta morendo?

Ti ho mandato segnali e mi sono morso le unghie fino al vivo

Avevo la faccia grigia, ma non avresti ammesso che eravamo malati

E l’aria è densa di perdite e indecisioni

So che il mio dolore è una tale imposizione

Ora stai correndo lungo il corridoio

E sai cosa dicono tutti

“Non so cosa hai finché non se ne è andato”

Smettila, mi stai perdendo

Smettila, mi stai perdendo

Smettila, mi stai perdendo

Non riesco a trovare il polso

Il mio cuore non si muoverà più per te

Perché mi stai perdendo

Perché mi stai perdendo

Fermati (fermati) perché mi stai perdendo

Il mio cuore non si avvia più

(Smettila perché mi stai perdendo)

Il mio cuore non si avvia più

(Smettila perché mi stai perdendo)

Per quanto tempo potremmo essere una canzone triste?

finché non eravamo troppo lontani per riportarli in vita?

Ti ho dato il meglio di me, la mia infinita empatia

E tutto quello che ho fatto è stato sanguinare mentre cercavo di essere il soldato più coraggioso

Combattendo solo nel tuo esercito, in prima linea, non ignorarmi

Sono la cosa migliore a questa festa (mi stai perdendo)

E non mi sposerei neanche io

Un patologico che vuole piacere a tutti

Che voleva solo che tu la vedessi

E sto svanendo, pensando

“Fai qualcosa, tesoro, dì qualcosa” (Dì qualcosa)

“Perdi qualcosa, tesoro, rischia qualcosa” (Mi stai perdendo)

“Scegli qualcosa, tesoro, non ho niente” (Non ho niente)

“Credere, a meno che tu non scelga me”

Mi stai perdendo

Stop (stop, stop), mi stai perdendo

Stop (stop, stop), mi stai perdendo

Non riesco a trovare il polso

Il mio cuore non si avvia più