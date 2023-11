Spotify ha lanciato Wrapped 2023 e ha svelato gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno scandito l’anno musicale di oltre 574 milioni di persone. Inoltre è disponibile l’esperienza personalizzata in-app, con la quale scoprire e condividere con orgoglio la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante il 2023. Ecco, a seguire, i risultati a livello internazionale e quelli italiani.

Spotify Wrapped 2023, album e singoli a livello globale

A livello globale, ecco gli artisti e le artiste più ascoltate e di maggior successo degli ultimi mesi.

Taylor Swift è l’artista più ascoltata del 2023 su Spotify, con oltre 25 miliardi di ascolti, risultato che conferma l’enorme successo della cantautrice e “regina del pop”. Insieme all’artista originaria di West Reading, Bad Bunny in seconda posizione, The Weeknd, in terza, Drake e Peso Pluma chiudono la top 5.

Tra le artiste, invece, insieme a Taylor Swift, ci sono in classifica SZA e KAROL G, seguite da Lana Del Rey e Rihanna.

Per quanto riguarda gli album e i singoli, a guidare la classifica mondiale delle canzoni con il maggior numero di ascolti è “Flowers” di Miley Cyrus (oltre 1 miliardo). In seconda e terza posizione: “Kill Bill” di SZA e “As It Was” di Harry Styles.

Completano la top five “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook e “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado e Peso Pluma.

“Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny è, invece, l’album più ascoltato del 2023 su Spotify, seguito da “Midnights” di Taylor Swift e “SOS” di SZA. Quarto e quinto posto vanno rispettivamente a “Star boy” di The Weeknd e “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G.

Spotify Wrapped 2023, album e singoli in Italia

Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato (per il terzo anno di seguito), seguito da Geolier e Lazza, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta, invece, troviamo Shiva e Guè. Una classifica che conferma la forte passione degli italiani per la scena musicale locale, con una Top10 degli artisti più ascoltati in Italia nel 2023 formata al 100% da artisti italiani.

L’artista donna più ascoltata in Italia è ANNA, che è anche uno dei volti di EQUAL, il programma globale di Spotify che promuove la parità di genere e celebra il contributo delle donne nel mondo dell’audio.

Per quanto riguarda gli artisti italiani più ascoltati all’estero, anche quest’anno i Måneskin si confermano come gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai MEDUZA e Ludovico Einaudi. In top 10, anche Laura Pausini (sesta), che si riconferma così l’artista italiana donna più ascoltata su Spotify nel mondo.

L’impatto dirompente di Sanremo si conferma per il secondo anno di fila, con tre brani in Top 10, inclusa “CENERE” di Lazza che è la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. In seconda e terza posizione troviamo “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)” di Finesse e “VETRI NERI“ di AVA, ANNA e Capo Plaza. Chiudono la top 5 “COME VUOI” di Geolier e “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo.

La top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2023 è quasi monopolizzata dalle produzioni italiane, con una netta predominanza da parte dell’urban e Geolier che, con 3 brani in Top10, diventa l’esponente più rappresentativo del successo anche musicale che la città di Napoli ha vissuto quest’anno. Infatti, gli ascoltatori della playlist editoriale di Spotify “Napoli Centro” sono cresciuti del 64% rispetto al 2022.

Di Geolier è anche l’album che registra il maggior numero di ascolti, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, seguito da “SIRIO” di Lazza e “La Divina Commedia” di Tedua. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono “Milano Demons” di Shiva e “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Gli artisti più ascoltati

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. KAROL G

10. Lana Del Rey

Gli album più ascoltati

1. “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny

2. “Midnights” di Taylor Swift

3. “SOS” di SZA

4. “Starboy” di The Weeknd

5. “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G

6. “One Thing At A Time” di Morgan Wallen

7. “Lover” di Taylor Swift

8. “HEROES & VILLAINS” di Metro Boomin

9. GÉNESIS” di Peso Pluma

10. “Harry’s House” di Harry Styles

Le canzoni più ascoltate

1. “Flowers” di Miley Cyrus

2. “Kill Bill” di SZA

3. “As It Was” di Harry Styles

4. “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook

5. “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado

6. “Cruel Summer” di Taylor Swift

7. “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” di Metro Boomin

8. “Calm Down (with Selena Gomez)” di Rema

9. “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap

10. “Anti-Hero” di Taylor Swift

Artisti più ascoltati in Italia

1. Sfera Ebbasta

2. Geolier

3. Lazza

4. Shiva

5. Guè

6. Tedua

7. Marracash

8. Pinguini Tattici Nucleari

9. Capo Plaza

10. thasup

Artiste donna più ascoltate in Italia

1. ANNA

2. Taylor Swift

3. Madame

4. Annalisa

5. Elodie

6. Rose Villain

7. Shakira

8. ROSALÍA

9. Lana Del Rey

10. Rihanna

Artisti italiani più ascoltati all’estero

1. Måneskin

2. MEDUZA

3. Ludovico Einaudi

4. Gabry Ponte

5. Antonio Vivaldi

6. Laura Pausini

7. Eros Ramazzotti

8. Gigi D’Agostino

9. Andrea Bocelli

10. Baby Gang

Le canzoni più ascoltate

1. “CENERE” di Lazza

2. “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)” di Finesse

3. “VETRI NERI” di AVA, ANNA e Capo Plaza

4. “COME VUOI” di Geolier

5. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo

6. “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)” di Tedua e Sfera Ebbasta

7. “X CASO (feat. Sfera Ebbasta)” di Geolier e Sfera Ebbasta

8. “IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash)” di Geolier e Marracash

9. ”SUPEREROI” di Mr.Rain

10. “TANGO” di Tananai

Gli album più ascoltati

1. “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” di Geolier

2. “SIRIO” di Lazza

3. “La Divina Commedia” di Tedua

4. “Milano Demons” di Shiva

5. “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari

6. “c@ra++ere s?ec!@le” di Thasup

7. “MATERIA (PRISMA)” di Marco Mengoni

8. “Madreperla” di Guè

9. “RAVE, ECLISSI” di Tananai

10. “10” di Drillionaire