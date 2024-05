Giovedì 23 maggio sarà disponibile “Sesso e samba“, il nuovo singolo di Tony Effe e Gaia con le sonorità della Bossa Nova che incontra le melodie trap. Il brano è prodotto da Zef.

Ritmo latino, ritornello catchy e un sound irresistibile: lo stile di Tony Effe si unisce al timbro sensuale della cantautrice italo-brasiliana Gaia che dimostra ancora una volta tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. Con un connubio di sensualità e ritmo contagioso “Sesso e samba” si presenta e si annuncia con il sapore di una “summer hit”, la formula perfetta per dar voce alle infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno

A distanza di circa un anno dalla collaborazione di Tony Effe con Emma per “Taxi sulla luna”, quest’estate il duetto è con Gaia, vincitrice di Amici 2019/2020.

“Sesso e samba” si aggiunge al successo di Icon (Island Records), il nuovo progetto certificato Disco di Platino che a due mesi dalla release è stabile ai vertici della classifica FIMI/GfK e ha già totalizzato oltre 260 milioni di streams; all’interno i brani Dopo le 4 feat. Bresh & Tedua e Miu Miu sono certificati entrambi Disco di Platino. All’interno dell’album troviamo anche Honey (feat. Lazza & Capo Plaza) e Pillole (feat. Sfera Ebbasta & Geolier), certificati entrambi Disco d’Oro.

Il tour estivo di Tony Effe

Il nuovo singolo risuonerà nella scaletta di Icon Tour, le due imperdibili date, prodotte da Vivo Concerti, nei palazzetti più importanti d’Italia fissate per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Ma “Sesso e samba” non mancherà nella setlist anche dei nuovi appuntamenti estivi di Icon Summer Tour, il primo vero tour da solista di Tony Effe.

Il tour estivo partirà il 7 giugno da Mondovì (CN) @ Wake Up Festival e proseguirà il 16 giugno ad Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival, il 23 giugno a Ferrara @ Summer Vibez, il 13 luglio a Gubbio (PG) @ Wonderlast Festival, il 7 agosto ad Agrigento, @ Live Arena, il 9 agosto a Riccione @ Space, il 10 agosto a Petacciato (CB) @ Sabbie Mobili, il 14 agosto a Olbia (SS) @ Red Valley Festival, il 5 settembre a Pescara @ Terrasound. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.