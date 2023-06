Prodotto da Takagi & Ketra, Taxi sulla luna è il nuovo brano, disponibile dal 9 giugno 2023, inciso da Tony Effe insieme ad Emma. Una collaborazione a sorpresa, emersa in queste ore e che annuncia un altro pezzo pronto a scalare le classifiche nella prossima estate. Si tratta di due mondi musicali che si incontrano in una traccia che trasformerà in club tutte le spiagge italiane. Ecco, a seguire, le prime anticipazioni sulla canzone.

Taxi sulla luna, Tony Effe ed Emma, Significato canzone

Il nuovo singolo strizza l’occhio ai tormentoni estivi modificandone totalmente l’immaginario. Come si evince dal titolo, le calde spiagge lasceranno il posto a qualcosa di nuovo, a un micro cosmo spaziale in cui perdersi, lasciandosi trasportare da nuovi beat e da questa imprevedibile collaborazione.

“Taxi sulla luna” (prod. Drillionaire) arriva per Tony Effe dopo il successo di “BOSS” (certificato oro), tributo a “In Da Club”, pezzo immortale di 50 Cent. Il brano è subito entrato alla #4 della Top 50 Italia di Spotify e il suo video ufficiale è rimasto stabile per una settimana alla #1 in tendenze e in tendenze musica su Youtube.

Tony Effe, rapper acclamato da milioni di fan e il cui feat è tra i più richiesti della scena, negli anni si è conquistato un posto di rilievo nel panorama urban italiano.

Emma, artista versatile ed eclettica, è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia. Ha pubblicato di recente il singolo “Mezzo Mondo”, un brano che segna la strada del suo ritorno musicale.

Testi e musiche di Emmanuela Marrone, Francesco “Katoo” Catitti, Francesco Tarducci, e Jacopo Ettore, Mezzo mondo non è andata oltre la 44esima posizione della classifica Fimi dei singoli più venduti.

L’ultimo disco della cantante, invece, è Fortuna, rilasciato il 25 ottobre 2019. Ha conquistato la vetta della chart Fimi e sono stati estratti diversi singoli come “Io sono bella”, “Stupida allegria”, “Luci blu” e “Latina”.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.