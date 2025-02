“Spellbound” è una canzone del gruppo post-punk gotico inglese Siouxsie and the Banshees. Il brano è stato scritto e co-prodotto insieme a Nigel Gray nel 1981 dall’etichetta discografica Polydor come primo singolo dal quarto album in studio della band, Juju.

Prima di registrare la canzone, la band ha fatto un tour nel Regno Unito nel febbraio del 1981 per presentare in anteprima il nuovo materiale. Quando ha recensito questo periodo, Barney Hoskyns di NME ha descritto “Spellbound” come una “gloriosa tempesta elettrica”, aggiungendo inoltre, “I Siouxsie and the Banshees sono una delle più grandi band britanniche di tutti i tempi”.

Proprio questo pezzo è stato campionato da Lady Gaga per il nuovo singolo “Abracadabra”, uscito il 3 febbraio 2025.

From the cradle bars

Comes a beckoning voice

It sends you spinning

You have no choice

You hear laughter

Cracking through the walls

It sends you spinning

You have no choice

You hear laughter

Cracking through the walls

It sends you spinning

You have no choice

Following the footsteps

Of a rag doll dance

We are entranced

Spellbound

Following the footsteps

Of a rag doll dance

We are entranced

Spellbound

Spellbound, spellbound, ooh-ooh

Spellbound, spellbound, spellbound, spellbound

And don’t forget when your elders forget

To say their prayers

Take them by the legs

And throw them down the stairs

When you think your toys

Have gone berserk

It’s an illusion

You cannot shirk

You hear laughter

Cracking through the walls

It sends you spinning

You have no choice

Following the footsteps

Of a rag doll dance

We are entranced

Spellbound

Following the footsteps

Of a rag doll dance

We are entranced

Spellbound

Spellbound, spellbound, ooh-ooh

Spellbound, spellbound, spellbound, spellbound

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Following the footsteps

Of a rag doll dance

We are entranced

Following the footsteps

Of a rag doll dance

We are entranced

Entranced, entranced

Entranced, entranced

Entranced, entranced