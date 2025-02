Campionando Spellbound della band Siouxsie and the Banshees, “Abracadabra“ è la seconda traccia del settimo album in studio di Lady Gaga ed è il suo terzo singolo promozionale, dopo “Die With A Smile” e “Disease” che sono state anticipate per la prima volta come tali nel trailer dell’album MAYHEM. Il brano è stato rilasciato nella notte dei Grammy Awards 2025, durante una pausa pubblicitaria, sia in streaming sia con il video ufficiale.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “ABRACADABRA” DI LADY GAGA.

Leggi il testo di Abracadabra di Lady Gaga.

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawin’ circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she’s sayin’, “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on firе

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the wеst side

As the dust flies, watch it burn

Don’t waste time on a feelin’

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she’s sayin’, “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah

Ah, ah, ah

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she’s sayin’, “Death or love tonight”