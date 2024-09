Simba La Rue non ha intenzione di fermarsi ed è tornato con il suo nuovo singolo “VRP” (NPT/Warner Music Italy).

Dopo aver scaldato i motori ad inizio mese con il brano “40 Gradi”, presentato nei giorni scorsi per la prima volta in TV nel programma “Suzuki Music Party” con Amadeus, il rapper continua a definire il suo stile unico con un altro pezzo inedito.

Accompagnato da un artwork in cui intravediamo i frantumi del disco d’Oro di “Tunnel”, “VRP” – acronimo proprio di “Vodka RedBull Powerade”, gli altri elementi presenti nella cover – è prodotto da FT Kings e Hoodini e promette di scuotere e lasciare il segno, con un testo crudo che riflette la storia di Simba La Rue.

A poche settimane dal disco di Platino per il suo primo album “Tunnel”, l’artista sta seminando sui suoi social alcuni indizi che anticipano l’arrivo di un grande annuncio, preparando così il terreno per lo step successivo senza la paura di mettere in mostra la sua realness e la sua esperienza di vita, tra provocazioni e racconti di strada.

Mischio Vodka, Red Bull, Powerade (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

Mischio Vodka, Red Bull, Powerade (F.T.) (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

Mischio Vodka, Red Bull, Powerade (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

F.T (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

(Mischio Vodka, Red Bull, Powerade, uoh)

Mischio Vodka, Red Bull, Powerade

Mi-Mi-Mi devono abbattere, come (Come) le Twin Towers

Mezzo milli senza lauree

Mi sento Jeffrey Dahmer, ho la vittima tra le mie mani

Sei solo un personaggio, andresti bene per Ciao Darwin

Ho venduto zipette, zipette, clienti saltan come scimmie

Non pagavo il ticket, ticket, correvo come un Deliveroo

Tiro fuori Smith & Wesson, ti fumo, poi al carro Winston

Sbagli con me, hai un grosso problema come un certo a Houston

Cerca il mio nome su Google (Cerca), trovi solo reati

Niente discografia, ma-mamma mi ha fatto criminale

Quel rapper mi ha querelato, non può più circolare

Per ubriacarmi al giorno, quattro litri di Jack Dani’

Stavamo in piazza Prealpi, mi ubriacavo con zio Carlo

Eravamo alterati, **** un puttanaio

Era terra sanguinante, strillava, era gambizzato

Era in un mare di sangue mentre gli altri scappavano (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

Guido deutsch, non è Volkswagen, RS, no ES Line

Non lo bevo Jägermeister, Belvedere (Qua vedo male)

Ski mask per le telecamere, ho ancora un piede in strada

Tu ne hai due in questura perché sei bravo a cantartela

C-C-Clio rubata, prendi e ribaltala (Uoh)

Ho-Ho imparato a guidare le auto rubandole

Sono a tre gambe all’ora, ubriaco perso sull’Audi

Mi sto muovendo a rallenty

Zona come Chernobyl, sono fatti di Rivo’ ma sembran fatti di Fentanyl

Clienti sembran zombie (Ah, ah) che m’aspettano

(Che-che che m’aspe-, che-che m’aspe-, che-che m’aspe-)

F.T

F.T