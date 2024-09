40 GRADI è il nuovo singolo di Simba La Rue, pubblicato venerdì 6 settembre 2024.

Dopo i singoli “COPACABANA” e “Triste”, il rapper ha raccontato un altro spaccato della sua vita con lo stile crudo e realistico che da sempre lo contraddistingue.

“TUNNEL”, album di debutto di Simba La Rue, è stato pubblicato a gennaio 2024 e ha scalato le classifiche posizionando tutti i brani in Top 25 su Spotify, Top 30 su Apple e Top 50 su Amazon nei primi giorni di uscita. All’interno, i featuring dei nomi più in vista della scena italiana come Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua, un album denso di significato che si muove nel labirinto dell’anima di Simba La Rue, e che si spinge a fondo nel racconto delle sue esperienze personali e musicali.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “40 GRADI” di Simba La Rue.

Il testo di 40 GRADI

Ecco il testo della canzone “40 GRADI” di Simba La Rue:

F.T.

(Sono in studio a registrare)

(Fuori fan quaranta gradi)

(Mi insulta, ma c’ha quarant’anni)

(Fuori fan quaranta gradi) Sono in studio a registrare, fuori fan quaranta gradi

Commenta su YouTube, mi insulta, ma c’ha quarant’anni

Ho comprato due tedesche nel giro di due anni

T-Tu parli, parli, parli, parlo solo di guadagni Quello m’ha nominato, non vorrei esser nei suoi panni

Ma-Mai vestito Karl Kani, alta moda, Ferragamo

Sono con Billie Commando, questa volta non è armato

Revolver nero opaco ti fa ballare la samba Piacere, mi chiamo Simba, TN, non metto Silver

Sono sempre pulite le mie Nike 95

Giro di notte la city, non ho tempo per dormire

Sono abituato a veder la mia faccia al TG5 Sono in studio a registrarе, fuori fan quaranta gradi

Commenta su YouTube, mi insulta, ma c’ha quarant’anni

Ho comprato due tеdesche nel giro di due anni

T-Tu parli, parli, parli, parlo solo di guadagni Dici che vendi la white, torni a casa e la sdrai

Spiagge tropicali, Thailandia, tigre muay thai

Non ci vado al McDrive, pesce crudo, scampi e tartare

Co-Completo Casablanca in seta, occhialata CAZAL

Mi sento al Maracanã, Range Rover Vogue o Velar

Faccio “Ra-ta-ta-ta-ta” come il mio nuovo AK

Louis Vuitton, ne vado matto, trenta K in quella marca

Voglio morire chiatto in una villa a Montecarlo Piacere, mi chiamo Simba, TN, non metto Silver

Sono sempre pulite le mie Nike 95

Giro di notte la city, non ho tempo per dormire

Sono abituato a veder la mia faccia al TG5 Sono in studio a registrare, fuori fan quaranta gradi

Commenta su YouTube, mi insulta, ma c’ha quarant’anni

Ho comprato due tedesche nel giro di due anni

T-Tu parli, parli, parli (Parlo solo di guadagni) F.T., F.T., F.T., F.T

F.T.

Il significato della canzone 40 GRADI

La traccia riflette la dedizione al proprio lavoro, nonostante le difficoltà a cui la vita lo ha messo davanti. Il brano sottolinea, infatti, come l’artista rimanga ormai indifferente di fronte alle critiche sterili, spesso provenienti da persone che non hanno realizzato i propri obiettivi o che non capiscono fino in fondo la sua realtà, ma che preferiscono giudicare quella degli altri.

Il testo rappresenta un mix di riferimenti alla vita di lusso, al successo e al contrasto tra il mondo reale e quello virtuale.

Descrive la sua vita, in particolare il suo successo nel mondo della musica e nella vita personale. È in studio a registrare mentre fuori fa molto caldo, un riferimento forse alle difficoltà e alla pressione. Viene criticato online da persone più grandi di lui (come un quarantenne che lo insulta su YouTube), ma lui sembra poco preoccupato, concentrato sui suoi guadagni e sulla sua crescita personale e professionale.

Ci sono numerosi riferimenti a beni di lusso, come auto (Range Rover), marchi di moda (Ferragamo, Louis Vuitton) e cibo raffinato (pesce crudo, scampi, tartare), che riflettono il suo stile di vita opulento. Allo stesso tempo, fa anche accenni a una vita notturna movimentata e a un passato difficile, probabilmente legato a situazioni pericolose (il riferimento a una pistola).

Vuole rappresentare forza e ambizione, e parla della sua abitudine di apparire sui media (“vedere la mia faccia al TG5”), simbolo di fama e visibilità.

In sintesi, il testo sembra celebrare il successo, la ricchezza, e l’indifferenza verso le critiche, con una forte enfasi sulla vita mondana e sul lusso.