Love On è il nuovo singolo di Selena Gomez, pubblicato venerdì 23 febbraio 2024. Il brano anticipa l’atteso terzo disco di inediti della cantante. La canzone iniziò ad essere anticipata e annunciata, nei giorni scorsi, con alcuni teaser e diversi messaggi inviati ai fan per sbloccare un lucchetto che conteneva parte del testo della canzone e la sua data di uscita. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Love On” di Selena Gomez.

Qu’est-ce que je vais te nommer?

Je vais te nommer

“L’amour”

“L’amour tendre”

Wait ‘til I turn my love on

Wait ‘til, wait ‘til

Wait ‘til I turn my love on

I’m no cheap thrill

I’m a roller coaster ride, baby, jump on

Come on, come on

‘Cause baby if you can’t tell

You’re what I wanna love on, oh

This doesn’t have to be

Some sort of mathematical equation

Slip off your jeans, slide in the sheets

Screaming “yes” in quotations

Clock in, baby, get to work

Night shift, but with all the perks

Timestamping when you fell in love

Time can’t mеss with us

Ooh, if you think about fallin’

Got you covered like garmеnts

Ooh, I deserve an applause for

Keeping you up late ‘til you can’t see straight, just wait, woo

Wait ‘til I turn my love on

Wait ‘til, wait ‘til

Wait ‘til I turn my love on (Wait ‘til I turn my love on)

I’m no cheap thrill

I’m a roller coaster ride, baby, jump on

Come on, come on

‘Cause, baby, if you can’t tell (Baby, if you can’t tell)

You’re what I wanna love on, oh

Wait ‘til I turn my love on (Wait ‘til I turn my love on)

Wait ‘til, wait ‘til

Wait ‘til I turn my love on (Wait ‘til I turn my love on)

You’ll get your thrill

Just promise you’ll be patient with the outcome

Oh, come on

‘Cause, baby, if you can’t tell (Baby, if you can’t tell)

You’re what I wanna love on, oh

Why are we conversing over this steak tartare

When we could be somewhere other than here

Making out in the back of a car?

Or in the back of a bar

Or we could make a memoir, yeah

On the back wall of the last stall

In the bathroom at The Bazaar

Ooh, if you think about fallin’

Got you covered like garments (I got you covered)

Ooh, I deserve an applause for

Keeping you up late ‘til you can’t see straight, just wait, woo

Wait ‘til I turn my love on

Wait ‘til, wait ‘til

Wait ‘til I turn my love on (Wait ‘til I turn my love on)

I’m no cheap thrill

I’m a rollercoaster ride, baby, jump on

Come on, come on

‘Cause, baby, if you can’t tell (Baby, if you can’t tell)

You’re what I wanna love on, oh

Wait ‘til I turn my love on (Wait ‘til I turn my love on)

Wait ‘til, wait ‘til

Wait ‘til I turn my love on (Wait ‘til I turn my love on)

You’ll get your thrill

Just promise you’ll be patient with the outcome

Oh, come on

‘Cause, baby, if you can’t tell (Baby, if you can’t tell)

You’re what I wanna love on, oh

Wait ‘til I, oh, yeah

Wait ‘til I

Baby, if you can’t tell

You’re what I wanna love on, oh