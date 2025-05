Call Me When You Break Up è una canzone di Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams.

Il brano parla del sostegno a un’amica dopo la rottura di una relazione. La canzone vede la partecipazione di Gracie Abrams e i suoi versi sembrano parlare di un ex con cui pensa di essere destinata a stare. “Call Me When You Break Up” si conclude con una nota di speranza, con Selena che dice che le piacerebbe essere al matrimonio della sua amica.

La canzone è stata presentata in anteprima durante un evento per i fan a Londra. Dopo aver interpretato la canzone, Selena ha detto:

Leggi il testo di Call Me When You Break Up di Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams

Your call has been forwarded to an automatic voice message system

**** is not available

At the tone, please record your message

Call me when you break up

I wanna be the first one on your mind when you wake up

I miss the way we’d stay up

We’d talk about forever when I’m takin’ off my makeup

Call me when you break up

And maybe for a time I could have the space they take up

And make you forget what their name was

And whеn you’re feelin’ down, I can show you what you’re made of

Call mе when you break up (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

Call me when you break up (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

I’ll make it worth it, I’ll make it worth it

I’ll make it worth it, I’ll make it worth it

I’ll make it worth it, I’ll make it worth it

I’ll make it worth it (And maybe you could)

Call me when you break up

I’m battlin’ the lack of us, I’ve looked for medication

Tried every obvious replacement

In bars, in strangers’ beds until my faith was in the basement

Won’t you call me when you break up?

I feel so outta luck, I’m skipping cracks along the pavement

Look, I’m emotionally bankrupt

We’re so meant for each other, I mean, God, when will you wake up, wake up?

Call me when you break up (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

Call me when you break up (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

I’ll make it worth it, I’ll make it worth it

I’ll make it worth it, I’ll make it worth it

I’ll make it worth it, I’ll make it worth it

I’ll make it worth it (And maybe you—)

Oh, you picked up, um

Call me when you break up

Unless you found the person that you want a new name from

I’d like to be there when that day comes

You know I’m always here, so don’t ever be a stranger