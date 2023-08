Selena Gomez ha finalmente soddisfatto l’attesa dei fan. La cantante, via social, ha condiviso la cover di un brano inedito, Single Soon, in uscita il 25 agosto 2023. Negli ultimi tempi era impegnata con la promozione della sua linea Rare Beauty e dagli impegni di attrice per la terza stagione di “Only Murders in the Building”. Ma finalmente manca poco al ritorno alla musica, sebbene la canzone non sia il primo capitolo del suo nuovo album, come specificato dalla stessa Gomez via Instagram:

“Voi chiedete nuova musica da un po’. Dato che non ho ancora finito la lavorazione del mio terzo disco, volevo pubblicare una piccola canzone divertente che ho scritto tempo fa che è perfetta per la fine dell’estate. “SINGLE SOON”. 25 agosto. Presalvalo ora”

“Single Soon” è un primo assaggio della sua musica inedita. Il pezzo è prodotto da Benny Blanco e Cashmere Cat. Come regalo speciale per i fan che stavano aspettando con impazienza la nuova musica di Gomez, la canzone è disponibile anche per il preordine su un vinile 7 pollici in edizione limitata.

Questa nuova canzone segue l’immenso successo della sua collaborazione con la star Rema nel remix di “Calm Down” in cima alle classifiche di Billboard Hot 100 e certificato 3 volte disco di platino dalla RIAA.

Selena Gomez in “Only Murders in the building 3”, disponibile su Disney+

Intanto, su Disney+ è possibile seguire le nuove vicende di “Only Murders in the building”, arrivato alla terza stagione. Ecco la trama, riportata dai colleghi di Tvblog:

Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) indagano su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway, ma non uno spettacolo qualunque: quello scritto da Oliver e che dovrebbe segnare il suo ritorno sulla scena.

Ma la sera della prima, Ben Glenroy (Paul Rudd), star di film d’azione di Hollywood che ha deciso di debuttare a Broadway, viene ucciso. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), attrice che da tutta una vita cerca la grande occasione per sfondare, il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato, mentre Oliver tenta disperatamente di rimettere insieme il suo spettacolo, Charles deve vedersela con la sua nuova situazione sentimentale e Mabel con qualche difficoltà economica.