Significato, traduzione e testo di Single Soon di Selena Gomez

Single soon è una canzone di Selena Gomez che sta riscuotendo un ottimo successo nelle rotazioni radiofoniche, ai piani alti della classifica Earone. Uscito a fine agosto, il brano ha sempre conquistato più attenzione e riscontro da parte del pubblico, portando il pezzo ad essere uno dei maggiori successi della cantante nel nostro Paese.

Single Soon, Significato

Il brano parla della fine di un rapporto dal punto di vista di chi decide di interrompere la relazione. Non c’è dolore ma solo voglia di chiudere e di divertirsi, puntando a qualcosa di più superficiale e meno impegnativo. Sarò presto single, canta Selena Gomez, fiera e risoluta.

Selena Gomez, Single soon, Testo della canzone

Should I do it on the phone?

Should I leave a little note

In the pocket of his coat? (Yeah)

Maybe I’ll just disappear

I don’t wanna see a tear

And the weekend’s almost here

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

I’ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I’ma do what I wanna do

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Causе I’ll be single soon

I’ll be singlе soon

I know I’m a little high-maintenance

But I’m worth a try

Might not give a reason why (Oh well)

We both had a lot of fun

Time to find another one

Blame it all on feelin’ young

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

I’ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I’ma do what I wanna do

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

I’ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I’ma do what I wanna do

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

Well, who’s next?

Selena Gomez, Single soon, Traduzione della canzone

Dovrei farlo al telefono?

Dovrei lasciare un piccolo biglietto

Nella tasca del cappotto? (Sì)

Forse semplicemente scomparirò

Non voglio vedere una lacrima

E il fine settimana è quasi arrivato

Sto scegliendo questo vestito

Sto provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

So che sarà un disastro

Quando darò la notizia

Ma presto sarò single

Presto sarò single

Esco con chi voglio

Resto fuori fino a tardi, se voglio

Farò quello che voglio fare

Sto scegliendo questo vestito

Sto provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

Lo so, ho un po’ di manutenzione da fare

Ma vale la pena provarci

Potrebbe non fornire una ragione per cui (oh bene)

Ci siamo divertiti entrambi molto

È ora di trovarne un altro

Dai tutta la colpa al fatto di sentirsi giovane

Sto scegliendo questo vestito

Sto provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

So che sarà un disastro

Quando darò la notizia

Ma presto sarò single

Presto sarò single

Esco con chi voglio

Resto fuori fino a tardi, se voglio

Farò quello che voglio fare

Sto scegliendo questo vestito

Sto provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sto scegliendo questo vestito

Sto provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

So che sarà un disastro

Quando darò la notizia

Ma presto sarò single

Presto sarò single

Esco con chi voglio

Resto fuori fino a tardi, se voglio

Farò quello che voglio fare

Sto scegliendo questo vestito

Sto provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

Bene, chi sarà il prossimo?