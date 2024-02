Mamma Maria è un classico del repertorio dei Ricchi e Poveri. Il brano è uscito nel 1982 e dà il titolo all’album omonimo. Uscito come singolo su 45 giri, il disco aveva come lato B la canzone Malinteso. A scoprire il gruppo è stato il cantautore romano Franco Califano. Inizialmente si trattava di un quartetto composto da Franco Gatti, Marina Occhiena, Angelo Sotgiu e Angela Brembati. Franco Gatti è deceduto nell’ottobre del 2022, mentre Marina Occhiena ha lasciato dopo un’accesa lite con Brembati, che ha accusato la collega di avere avuto una relazione col suo compagno.

Il testo della canzone Mamma Maria

Di seguito ecco il testo della canzone Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.

Un gatto bianco con gli occhi blu

Un vecchio vaso sulla tv

Nell’aria il fumo delle candele

Due guance rosse, rosse come mele Ha un filtro contro la gelosia

E una ricetta per l’allegria

Legge il destino, ma nelle stelle

E poi ti dice solo cose belle

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma- Nel mio futuro che cosa c’è?

Sarebbe bello se fossi un re

Così la bionda americana

O si innamora o la trasformo in rana

Io muoio dalla curiosità

Ma dimmi un po’ la verità

Voglio sapere se questo amore

Sarà sincero, sarà con tutto il cuore

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Non ho una lira però vorrei

Comprare il cielo per darlo a lei

Ci devi dare un po’ di fortuna

E insieme al cielo compriamo anche la luna

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma- Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Ma-ma-ma, mamma Maria, ma-

Il significato della canzone Mamma Maria

Mamma Maria di Ricchi e Poveri è un brano allegro e spensierato che tratta la storia di una persona che cerca guida e amore da una figura di nome Mamma Maria. Il testo ci consegna un quadro di una donna dotata di grande saggezza che possiede la capacità di portare gioia e felicità nell’esistenza delle persone.

La canzone comincia con la descrizione di Mamma Maria come una donna che “ha un gatto bianco dagli occhi blu e un vecchio vaso sulla TV”. Le immagini rimandano a un’atmosfera mistica e incantevole. Spiritualità proviene dalle candele nell’aria. Il riferimento a “guance rosse come mele” indica una persona che prova grande affetto.

Le curiosità della canzone Mamma Maria

Il successo di questo brano è immediato e porta ancora una volta una grande fortuna al gruppo sia in Italia che all’estero, in particolar modo in Spagna e negli anni Duemila in Russia. La popolarità del brano è seconda solo a Sarà perché ti amo. Tantissimi sono gli artisti stranieri che hanno coverizzato il pezzo, dal gruppo canadese Collage, alla cantante Diana Sorbello, che ne ha inciso la versione in tedesco. Mamma Maria è presente anche in un episodio della serie tv Noi siamo leggenda di Rai 2.