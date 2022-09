Sarà perché ti amo è una delle canzoni più famose e amate dei Ricchi e Poveri. Il brano è un singolo rilasciato nel lontano 1981, insieme ad un altro pezzo, Bello l’amore. Entrambe le canzoni, rispettivamente lato A e lato B, sono tratte dal disco “E penso a te”. Fu presentata in gara al Festival di Sanremo nel 1981, dove si classificò al quinto posto. A lavorare al testo furono Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e Daniele Pace, mentre la musica è del Maestro Dario Farina.

Fu il primo pezzo presentato a Sanremo dal gruppo nella formazione a tre, dopo la defezione dell’altra cantante, Marina Occhiena. All’origine il gruppo era composto da Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena. Dopo il ritorno di Marina e Franco, in occasione del Festival di Sanremo 2020, oggi il gruppo è formato solamente da Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Sarà perché ti amo, Significato canzone

Il pezzo parla del forte sentimento che si prova, riconosciuto come amore, e del desiderio di stare accanto alla persona amata. Tutto il resto sembra non contare più, quando ci si ritrova insieme a chi si ama maggiormente. Si vola in alto, si perde l’orientamento.

Qui un video della loro esibizione live di “Sarà perché ti amo” risalente al 1981.

Ricchi e poveri, Sarà perché ti amo, Testo canzone

Che confusione

Sarà perché ti amo

È un’emozione

Che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene

Sarà perché ti amo

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

È primavera

Sarà perché ti amo

Cade una stella

Ma dimmi dove siamo

Che te ne frega

Sarà perché ti amo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

Ma dopo tutto

Che cosa c’è di strano

È una canzone

Sarà perché ti amo

Se cade il mondo

Allora ci spostiamo

Se cade il mondo

Sarà perché ti amo

Stringimi forte e stammi più vicino

È così bello che non mi sembra vero

Se il mondo è matto

Che cosa c’è di strano

Matto per matto

Almeno noi ci amiamo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sarà perché ti amo

E vola vola con me

E stammi più vicino

E se l’amore non c’é

Ma dimmi dove siamo

Che confusione

Sarà perche ti amo