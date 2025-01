Fuorionda è il nuovo singolo di Jovanotti disponibile da venerdì 10 gennaio 2025. Il brano arriva dopo “Montecristo“, prodotto da Dardust che firma anche la musica – e accompagnato da un videoclip diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, girato al Lido di Staranzano, in Friuli Venezia Giulia. Entrambi i pezzi fanno parte del nuovo disco di Jovanotti, “Il corpo umano”, in uscita il 31 gennaio 2025.

Ecco il testo di “Fuorionda” di Jovanotti.

Potrei dirti che fa ancora male

E che non si decide a passare

Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore

Ed è stata la prima volta

Che il protagonista ero io

E non sempre qualcun altro

Un attore o un vecchio zio

Potrei dirti che a volte sono attraversato dalla malinconia

Tipo che ho sbagliato tutto e vivo una vita che non è la mia

Ma che ormai ci sono dentro ed è impossibile liberarmi

E poi pensi a una paranoia è solo un modo per giustificarmi

Potrei dirti tante cose ma sarebbe un fuorionda

Che mi hai chiesto come va e ti aspetti risponda

Oh yeah, come in Russia e Ucraina

Tel Aviv e Palestina, oh yeah

In America Latina, oh yeah

Nell’aria, nell’acqua per strada e nell’aldilà

A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa

In basso, in alto, in casa e nel luna park

Nell’aria, nell’acqua, nella città

Potrei dirti che certe volte sento che mi vivi come un peso

Come una decorazione, come un quadro che sta bene appeso

Potrei dirti che vorrei vivere alle Isole Marchesi

Come fecero Gauguin e Jacques Prév, certi francesi

Le direi ma senza crederci fino in fondo a questa cosa

E se fuggissi veramente poi mi mancherebbe una scusa

Una via di fuga esiste solo se non la intraprendi

Come un patrimonio esiste solo quando non lo spendi

Potrei dirti tante cose ma sarebbe un fuorionda

Che mi hai chiesto come va e ti aspetti ti risponda

Oh yeah, tra Corea, Hawaii e Cina, oh yeah

Sulla costa magrebina, la politica italiana, oh yeah

Nell’aria, nell’acqua per strada e nell’aldilà

A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa

In basso, in alto, in casa e nel luna park

Nell’aria, nell’acqua, nella città

(Nell’aria, nell’acqua, nella città)

(A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa)

(Nell’aria, nell’acqua, nella città)

Potrei dirti che ho cercato ovunque e non c’è stato verso

Non ho più ritrovato il mondo che abbiamo perso

Ma ci sono momenti, amore mio, che non importa

Perché il cuore a volte è un muro duro

Ma l’amore è una porta (oh yeah)

Tra il salotto e la cucina, oh yeah

La domenica mattina

Quando tutto si incasina

Oh yeah

Nell’aria, nell’acqua per strada e nell’aldilà

A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa

In basso, in alto, in casa e nel luna park

Nell’aria, nell’acqua, nella città