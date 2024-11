Montecristo è il titolo del nuovo singolo di Jovanotti, disponibile da venerdì 22 novembre 2024. Così il cantante ha annunciato la novità discografia, via social:

Ecco il testo di Montecristo di Jovanotti.

Una sirena mi ha tagliato la strada

Per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi

Con occhi nuovi

Una sirena che sbatteva la coda

Facendo schizzi d’acqua alti come grattacieli

Come grattacieli

E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola

Mettendo molte vite dentro una vita sola

Senza destinazione come un freak o come un matto

Sapendo che però ogni passo ed ogni trick

non era un patto che ho fatto

Un giorno dell’estate del 76 quando dissi a me stesso

“Ehi diventa quello che sei, non come vogliono loro”

Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro

Anche cantare in coro

Tu sei i miei giorni e le mie notti

Sei nei slanci e nei miei rimorsi

Sei la pena che mi incatena quando mi manchi

E anche quando sei con me, mi manchi, mi manchi

Il conte si vendicherà

Come succede da sempre nel libro di Dumas

Alexandre Dumas, Alexandre Dumas

Cambiando molte volte la mia identità

Per mantenere fede alla mia dignità

quello che un uomo, quello che un uomo ha

quello che un uomo sarà

Mi hanno portato via la cosa quella a cui più tenevo

L’amore di una donna che era luce, nel suo cielo splendevo

Così ho deciso di seguire anche io la via del gatto

Che ha nove vita e un solo cuore e un patto che ho fatto

Un giorno dell’estate del 76 quando dissi a me stesso

“Ehi diventa quello che sei, non come vogliono loro”

Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro

Anche cantare in coro

Sei nei miei giorni e nelle mie notti

Sei nei slanci e nei miei rimorsi

Sei la pena che mi incatena quando mi manchi

E anche quando sei con me, mi manchi, mi manchi

Scrivo nella nebbia, scavo nella sabbia

Tunnel nella rabbia, scappo dalla gabbia

D’oro e di diamanti, brillano nel buio dei tuoi occhi

brillano nel buio dei tuoi occhi

Tu sei la luna dai denti bianchi

L’arcobaleno dei tuoi fianchi

Sei la pena che mi incatena quando mi manchi

E anche quando sei con me, mi manchi, mi manchi

Scrivo nella nebbia, scavo nella sabbia

Tunnel nella rabbia, scappo dalla gabbia

D’oro e di diamanti, brillano nel buio dei tuoi occhi

brillano nel buio dei tuoi occhi

Blu.