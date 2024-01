Jennifer Lopez è tornata con il nuovo singolo “Can’t get enough“. Qui potete leggere testo, significato e traduzione. Il brano è stato scelto per promuovere il nono album in studio della cantante, This Is Me… Now, in uscita il 16 febbraio 2024. La canzone esprime le intense emozioni di amore e desiderio tra due persone, sottolineando auna potente attrazione e connessione con qualcuno ed enfatizzando come ogni incontro con quella persona li faccia sentire eccitati e vivi. Can’t Get Enough è accompagnato dal un video ufficiale diretto da Dave Meyers, che sembra ironizzare sui matrimoni passati sottolineando i drammi che si verificano durante i matrimoni come un ospite che ruba (addirittura) le stoviglie.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Can’t Get Enough”.

Ecco il testo di Can’t Get Enough, il primo singolo di Jennifer Lopez che anticipa l’album “This is me… Now”.

I just wanna

I just feel like, ooh

Every time I see ya

I just, ooh, hey (Get it, boy)

I feel like startin’ something

You got my engine runnin’

You got the keys to turn me on and on

You got me accelerated

I wanna celebrate it

Can’t nothing take me out my zone

It’s on

When it feels right

Nothing else matters

Is this real life?

Too good to be true

Take me all night

I can feel the passion

In your eyes

I’m still in love with you

You know I can’t get enough (I love that shit)

You know I can’t get enough (You love that shit)

You know I can’t get enough (Give me all that shit)

Can’t get enough

You know I can’t get enough (I love that shit)

You know I can’t get enough (You love that shit)

You know I can’t get enough (Give me all that shit)

Can’t get enough of you

I’m still in love

With you, boy

I just wanna

I just feel like

Every time I see ya, it’s like

Oh, hey (Get it, boy)

Give me that touchin’, teasin’

So good I can’t believe it

Don’t wanna share with no one else

You’re always the one I needed (Needed)

Don’t gotta keep a secret (Secret)

But I let you keep me to yourself (Self)

‘Cause, bae, it feels like

Nothing else matters

Is this real life?

Too good to be true

Take me all night

I can feel the passion

In your eyes

I’m still in love with you

You know I can’t get enough (I love that shit)

You know I can’t get enough (You love that shit)

You know I can’t get enough (Give me all that shit)

Can’t get enough

You know I can’t get enough (I love that shit)

You know I can’t get enough (You love that shit)

You know I can’t get enough (Give me all that shit)

Can’t get enough of you

I’m still in love

With you, boy

I’m still in love

With you, boy

I can’t get enough of you

It’s the way you love me, the way you touch me

It’s the way you look at me

Can’t get enough (Can’t get enough)

Of you, boy