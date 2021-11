“On My Way” è il primo singolo promozionale della colonna sonora ufficiale del film Marry Me che vede Jennifer Lopez protagonista. Il brano è stato pubblicato il 18 novembre 2021 tramite Sony Music.

Jennifer Lopez, On my way, significato canzone

La canzone d’amore mid-tempo è stata presentata per la prima volta da Jennifer Lopez durante il live set di Jennifer al Global Citizen Festival 2021 e, nelle scorse ore, durante gli American Music Awards.

Il brano parla del destino di due persone, fatte per incontrarsi -reciprocamente- nel viaggio della loro vita. Era scritto nelle stelle, erano predestinate anche prima di incontrarsi. E il dolore, gli sbagli, le delusioni vissute fino ad allora, facevano solo parte del viaggio che li conduceva l’uno all’altra.

On my way, ascolta la canzone

Jennifer Lopez, On my way, Testo canzone

Always knew you even when I didn’t

Know you, don’t make sense, but it do

I was on my way to you

Every tear drop fell so heavy

Hurt like hell but Heaven sent through

I was on my way to you

And every heartbreak was a yellow brick road

Pointing me straight, just taking me home

I was never lost, I was just passing through

I was on my way to you

Hope was hopeless, faith was running

Didn’t notice you were coming through

You were on your way too

I was on my way to you

And you don’t believe in meant-to-be

But somehow you were meant for me, it’s true

Yeah, you were on your way too

And every heartbreak was a yellow brick road

Pointing me straight, just taking me home

I was never lost, I was just passing through

I was on my way to you

I was on my way to you

I was on my way to you

I was on my way to you, oh

On my way

On my way to you

On my way

On my way to you

On my way

On my way to you, oh

I’m on my way

I’m on my way

On my way

On my way

I’m on my way

On my way to you, oh

And every heartbreak was a yellow brick road

Pointing me straight, just taking me home

I was never lost, I was just passing through

On my way to you

(On my way, on my way, on my way, on my way to you)

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

(On my way, on my way, on my way, on my way to you)

On my way to you

On my, darling, I’m on my way

Jennifer Lopez, On my way, Testo canzone

Ti ho sempre conosciuto anche quando non ti conoscevo

Ti conosco, non ha senso, ma sì

Stavo venendo da te

Ogni lacrima cadeva così pesante

Ferita (come l’inferno ma il paradiso mi ha mandato attraverso)

stavo venendo da te

E ogni crepacuore era una strada di mattoni gialli

Indicandomi dritto, solo portandomi a casa

Non mi sono mai perso, ero solo di passaggio

stavo venendo da te

La speranza era senza speranza, la fede correva

Non mi ero accorta che stavi arrivando

Stavi arrivando anche tu

stavo venendo da te

E tu non credi nel predestinato

Ma in qualche modo eri destinato a me, è vero

Sì, stavi arrivando anche tu

E ogni crepacuore era una strada di mattoni gialli

Indicandomi dritto, solo portandomi a casa

Non mi sono mai persa, ero solo di passaggio

stavo venendo da te

stavo venendo da te

stavo venendo da te

Stavo venendo da te, oh

Sulla mia strada

Sulla mia strada verso di te te

Sulla mia strada

Sto arrivando da te

Sulla mia strada

Sulla strada per te, oh

Sto arrivando

Sto arrivando

Sulla mia strada

Sulla mia strada

Sto arrivando

Sulla strada per te, oh

E ogni crepacuore era una strada di mattoni gialli

Indicandomi dritto, solo portandomi a casa

Non mi sono mai perso, ero solo di passaggio

Sto arrivando da te

(Sulla mia strada, sulla mia strada, sulla mia strada, sulla mia strada per te)

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

(Sulla mia strada, sulla mia strada, sulla mia strada, sulla mia strada per te)

Sto arrivando da te

Sul mio, tesoro, sto arrivando