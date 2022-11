“This Is Me… Now”, il nuovo album di Jennifer Lopez

Fresca di matrimonio con Ben Affleck e fresca di un super successo al cinema, Jennifer Lopez mette in pausa il cinema e torna con un nuovo disco di inediti che guarda al futuro e al passato allo stesso tempo. This Is Me… Now, questo il titolo del nuovo lavoro di JLo, arriverà a 20 anni esatti da This Is Me… Then, l’album uscito nel 2002 pochi mesi dopo l’ufficializzazione della relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

20 anni dopo la storia si ripete. La storia con Ben Affleck, a cui l’artista aveva dedicato il brano “Dear Ben” contenuto in This Is Me… Then, è rinata e si è trasformata in matrimonio – il quarto per Jennifer Lopez – e proprio come accaduto un ventennio fa, ecco arrivare un altro disco personale e contenente un altro brano dedicato a Ben Affleck, “Dear Ben pt. II“.

“This Is Me… Now”: il nuovo disco di Jennifer Lopez

This Is Me… Now, sequel ufficiale di This Is Me… Then, è il nono album in studio di Jennifer Lopez, composto da 13 brani inediti e in uscita in CD, vinile e formato digitale nel 2023, in data ancora da ufficializzare.

L’artista ha descritto questo nuovo lavoro come “emozionale, spirituale e un viaggio psicologico intrapreso nel corso degli ultimi 20 anni”:

Le persone pensano di sapere quello che mi è accaduto nel corso degli anni, gli uomini con cui sono state, ma non hanno idea in realtà, e molto volte sono andati fuori strada. C’è una parte di me che si nascondeva a tutti. E adesso sento di essere in pace con me stessa e di avere qualcosa da dire.

Questa è la tracklist ufficiale di This Is Me… Now:

This Is Me… Now To Be Yours Mad in Love Can’t Get Enough Rebound Not Going Anywhere Dear Ben Pt. II Hummingbird Hearts and Flowers Broken Like Me This Time Around Midnight Trip to Vegas Greatest Love Story Never Told

A giudicare dai titoli il disco conterrà più di un brano dedicato alla storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, e forse anche un riferimento al matrimonio celebrato a Las Vegas il 16 luglio 2022. Ci sarà anche da ballare? Staremo a vedere.