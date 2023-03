Sappiamo che il nuovo disco di Jennifer Lopez si intitola ‘This Is Me … Now’ ma ancora non era stata resa nota la data di pubblicazione. La stessa cantante, però, nelle scorse ore, ha annunciato il periodo d’uscita:

“Il mio prossimo album ‘This Is Me … Now’ uscirà quest’estate“

La dichiarazione è stata fatta durante la sua intervista rilasciata allo Spotify’s Stream On in onda l’8 marzo 2023.

“Sì, lo sto dicendo qua per la prima volta. Sono molto eccitata all’idea”

Jennifer Lopez ha registrato canzoni sulla sua storia d’amore riaccesa con Ben Affleck per il suo nuovo album. Nei mesi scorsi, aveva anticipato:

“Abbiamo catturato questo momento in cui mi sono riunita con l’amore della mia vita e abbiamo deciso che saremmo stati insieme per sempre. L’intero messaggio dell’album quindi è , “Questo amore esiste. Questo è un vero amore”. Ci penso ora su quale sia il messaggio dell’album e, a volte, come me, quando hai perso la speranza, quasi rinunciato, non farlo, perché il vero amore esiste e alcune cose durano per sempre ed è reale”

Poi ha aggiunto:

“Voglio diffondere quel messaggio [del vero amore] nel mondo e questo richiede molta vulnerabilità. Ma non sono riuscita a trattenermi e alcune parti di questo disco mi spaventano. E penso che parti del progetto possono spaventare anche Ben. Lui dice, ‘Oh, vuoi davvero dire tutte queste cose?’ E io sono tipo, ‘Non so in quale altro modo farlo, baby’”

Il disco è un ideale seguito di “This is me…then”, album di Jennifer Lopez uscito il 25 novembre 2002.

Jennifer Lopez era precedentemente fidanzata con Ben Affleck, ma si sono lasciati nel 2004 prima che potessero scambiarsi i voti, poi sono tornati insieme nel 2021 e finalmente hanno potuto coronare il loro sogno, sposandosi.

Del disco del 2004, This is me… Then, ovviamente è fan anche l’attore:

“Adora quell’album. Ama quella musica. Conosce tutte le parole. Capisci cosa intendo? È pazzesco. Era anche con me mentre lo creavo”