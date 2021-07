Dopo il gossip e le indiscrezioni delle ultime settimane, è diventata ufficiale la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La cantante e l’attore ebbero una lunga relazione in passato dal 2002 al 2004 circa. Si parlava di matrimonio imminente ma le nozze saltarono, i due si lasciarono, assicurando di essere rimasti in buoni rapporti. E, negli ultimi mesi, si era parlato e vociferato di un ritorno di fiamma tra i due, nuovamente single. Voce confermata dai diretti interessati con uno scatto di un bacio condiviso su Instagram (sfogliate qui sotto per vedere le foto).

E sul web, via Twitter, numerosi fan sono tornati, con le mente, al 2002, ai tempi dell’album “This is me… then”, disco tra i più venduti della carriera di Jennifer Lopez. All’interno era presente anche la traccia “Dear Ben”, dedicata dalla cantante proprio a Ben Affleck.

Si trattava di una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti dell’amato compagno. Quale occasione migliore se non questa per “riscoprirla?” Potete ascoltarla qui sopra, a seguire testo e traduzione del brano di Jennifer Lopez.

[Intro]

You’re perfect

[Verse 1]

I just can’t control myself

I can’t be with no one else

It seems I’m addicted to the way you like to touch me

I don’t think they understand

Why I love at your command

From the words you speak

So deep our bodies meet, I had to have you

[Chorus]

I love you, you’re perfect

A manifestation of my dreams

You make my body feel

About a million different things

[Verse 2]

I think God made you for me

A mix of passionate fidelities

Baby, you’re so complete

I write this song to let you know

That you will always be to me

My lust, my love, my man, my child, my friend, and my king

[Chorus]

I love you, you’re perfect

A manifestation of my dreams

You make my body feel

About a million different things

There’s no way I’d leave you

It’s just not a reality

Sometimes I feel like I’m

Living in a fantasy

Sei perfetto

Non riesco proprio a controllarmi

Non posso stare con nessun altro

Sembra che io sia dipendente dal modo in cui ti piace toccarmi

Non credo che capiscano

Perché amo al tuo comando

Dalle parole che dici

Così profondamente che i nostri corpi si incontrano, dovevo averti

Ti amo, sei perfetto

Una manifestazione dei miei sogni

Fai sentire al mio corpo

Circa un milione di cose diverse

Penso che Dio ti abbia creato per me

Un mix di fedeltà appassionate

Piccola, sei così completa

Scrivo questa canzone per farvelo sapere

Che sarai sempre per me

La mia lussuria, il mio amore, il mio uomo, il mio bambino, il mio amico e il mio re

Ti amo, sei perfetto

Una manifestazione dei miei sogni

Fai sentire il mio corpo

Circa un milione di cose diverse

Non c’è modo che ti lasci

Non è solo una realtà

A volte mi sento come se

Vivessi in una fantasia