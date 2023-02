America è uno dei primi grandi successi di Gianna Nannini, primo estratto dall’album California, il terzo disco di inediti della cantante senese pubblicato nel 1979 su etichetta Dischi Ricordi e distribuito anche in CD nel 1996 da BMG.

Il testo controverso e il ritmo irresistibile del brano contribuirono all’enorme successo di America, pubblicato non soltanto in Italia, ma anche in Germania, Austria e nei Paesi Bassi, anche se la discussa copertina firmata da Mario Convertino, con la Statua della Libertà che stringe tra le mani un vibratore a stelle e strisce, fu riservata al mercato italiano.

Oltre 35mila copie vendute e tantissime cover registrate da altri artisti nel corso degli anni, da quella dei Fratelli di Soledad nel 1994 a quella di Dolcenera nel 2006, senza dimenticare la reinterpretazione di Emma nel 2011 per la versione digitale dell’album Sarò libera.

Gianna Nannini, America: autori e significato canzone

America è stata scritta da Gianna Nannini insieme a Mauro Paoluzzi. Questo riportano i credits ufficiali, ma c’è un piccolo segreto che non tutti conoscono. Il produttore Michelangelo Romano, alla prima collaborazione con Nannini dopo due album di scarso successo, decise di chiamare Roberto Vecchioni, di cui era uno storico produttore, chiedendo al cantautore di collaborare alla stesura del testo di America. Si dice che gran parte del testo fu scritto proprio da Vecchioni, che decise però di restare fuori dai credits per lasciare maggiore spazio a Gianna Nannini.

Il significato di America è ormai celebre, anche se non tutti sono in grado di comprenderlo al primo ascolto: si tratta a tutti gli effetti di un inno alla masturbazione, sia maschile che femminile.

America: ascolta la canzone

Il brano è presente su tutte le principali piattaforme di streaming, a cominciare da Spotify dove vanta oltre 10 milioni di ascolti. Potete ascoltarlo cliccando qui sotto:

Gianna Nannini, America: testo canzone

Cercherò mi sono sempre detto cercherò

Troverai

Mi hanno sempre detto troverai

Per oggi sto con me

Mi basto e nessuno mi vede

E allora accarezzo la mia solitudine

Ed ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere

Chiedere

Chiedere

Chiedere

Fammi sognare lei se morde la bocca e si sente l’America

Fammi volare lui allunga la mano e si tocca l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte come fosse l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’America

Cercherai mi hanno sempre detto cercherai

E troverò ora che ti accarezzo

Troverò

Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due

Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine

E regala il suo corpo e non sa cosa chiedere

Chiedere

Chiedere

Chiedere

Fammi volare lei le mani sui fianchi come fosse l’America

Fammi sognare lui che scende e che sale e si sente l’America

Fammi l’amore lei che pensa ad un altro e si inventa l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’America