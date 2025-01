Dopo Come il pane, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo “Noi No“, disponibile da venerdì 3 gennaio 2025. Ecco, via Instagram, l’annuncio del cantautore nel lanciare il brano:

NOI NO fuori ora ! Spero vi porti ovunque vorreste essere, con chiunque vorreste essere. Le canzoni per me servono a questo. Ennesimo pezzo di me, ora vostro 💜

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Ecco il testo di Noi no, canzone di Gazzelle.

Quante volte hai visto andarsene la felicità

E il 2017 sai non ritornerà

Ma io voglio solo scomparire nei tuoi occhi come il Tevere

che non smettono mai di coprire

Chissà sotto che c’è chissà sotto che c’è

E tuo padre che si fa una canna mi fa sentire solo più vecchio

e mentre il mondo non vuole dormire penso solo a noi

Che eravamo belli come l’imbrunire come i film degli anni 90

come i caschi in testa pieni di adesivi come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda qualcuno che dà una festa e noi no noi no noi no

Quante facce tristi ridono, che felicità

e se piove tutti piangono chiusi in macchina

il tuo cane che mi fa le feste mi fa capire che ormai ti ho perso

e mentre il sole non vuole più uscire penso neanche noi

Che eravamo belli come l’imbrunire come i film degli anni 90

come i caschi in testa pieni di adesivi come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda qualcuno che dà una festa e noi no noi no noi no

Che siamo figli di cuori ammalati

persi per sempre dentro un sabato

che non finisce mai, che non cresciamo mai

possiamo solamente vivere, vivere, vivere, vivere

come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda qualcuno che dà una festa e noi no noi no noi no