Il mio amico si sposa è una canzone di Gazzelle tratta dall’album “Indi” disponibile da venerdì 24 gennaio 2025. A seguire potete leggere testo e significato del brano.

Il mio amico si sposa

e forse dovrei crescere pur’ io

contrastare la noia

sistemarmi e poi fare almeno un figlio

Ma non sono sicuro

che sia questa la vita che io voglia

Dentro al cuore c’ho un muro

e non può entrare nessuno

nessuno, nessuno…

Al mio amico, al mio amico… lei ha detto si

Tududududududu tududududududududududu

Tududududududu tududududududududududu

Ma non sono sicuro

che sia questa la vita che io voglia

Dentro al cuore c’ho un muro

e non può entrare nessuno

nessuno, nessuno

Al mio amico, al mio amico…

al mio amico

al mio amico lei ha detto sii

Il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

.. si ma niente di serio