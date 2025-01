Foglie è una canzone di Gazzelle tratta dal disco “Indi”, disponibile da venerdì 25 gennaio 2025. A seguire potete leggere testo e significato del brano.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “FOGLIE” DI GAZZELLE.

Leggi il testo di “Foglie” di Gazzelle.

Guarda come cadono le foglie oggi

sembra che non sia finito mai l’autunno

anche se c’è il sole io sto ancora spento

anche col termosifone acceso ho freddo

fammi fare un giro tipo trottola

raccoglimi da terra quando cascherò giù

non capisco niente quando sto con te

io non capisco niente quando non sto con te

Sono le sei di mattina

e io non so il perché

ma vorrei andare in America

e voglio andarci con te

e voglio fare le foto

e voglio fare un bambino

e voglio andarmene in moto

e voglio fare il bambino

Questa vita cambierà, si sa

ma…

Guarda come cadono le foglie oggi

sembra che non sia finito mai l’autunno

anche se c’è il sole io sto ancora spento

anche col termosifone acceso ho freddo

fammi fare un giro tipo trottola

raccoglimi da terra quando cascherò giù

non capisco niente quando sto con te

io non capisco niente quando non sto con te

Fammi fare un giro tipo trottola

raccoglimi da terra quando cascherò giù

non capisco niente quando sto con te

io non capisco niente quando non sto con te

Questa vita cambierà, si sa…

Guarda come cadono le foglie oggi

sembra che non sia finito mai l’autunno

anche se c’è il sole io sto ancora spento

anche col termosifone acceso ho freddo