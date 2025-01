Non lo sapevo è una canzone di Gazzelle tratta dall’album “Indi“, uscito venerdì 24 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Leggi il testo della canzone "Non lo sapevo" di Gazzelle

Ti prego non lasciarmi da solo

si, come un pezzo di merda

con una scusa di merda

che sai

‘sta grandinata passerà in fretta

e rimarrà solo nebbia

ne avrò fin sopra la testa

ma dai non fare finta di stare bene

che sembri uno spazzaneve

che spazza pezzi di me via

beh sai

la vita mia assomiglia a una biglia

a una sirena che strilla

nel cuore delle città aa

Io non so come si fa

a starsene tranquilli

mentre sparisco da tutte le foto di noi due

e in questa nostalgia

ci ho costruito casa

casa, casa mia

I sogni fanno finta di niente

quando ti bruciano dentro

quando ci butti il cemento

che sai

più scappi e più ti vengono a prendere

come la polizia

come i regali di zia

ma dai non fare finta che non ti spappolino

i tuoi piani, i tuoi calcoli

e non coincidano i fatti

e lo sai

la vita tua somiglia a una scia

ad una canzone mia

strillata da mille fan

Io non so come si fa

a starsene tranquilli

mentre sparisco da tutte le foto di noi due

e in questa nostalgia

ci ho costruito casa

casa, casa mia

Ma forse chi lo sa

ero soltanto felice e non lo sapevo

e forse chi lo sa

eri soltanto infelice e non lo sapevo oooh

ero soltanto felice e non lo sapevo oooh

eri soltanto infelice e non lo sapevo oooh

ero soltanto felice e non lo sapevo

non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo

non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo

non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo