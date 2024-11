Come il pane è il nuovo singolo di Gazzelle in radio e in digitale dal 29 novembre, prodotto da Federico Nardelli, che ormai da anni accompagna l’artista nella creazione delle sue canzoni.

Un pezzo che parla di tutte le bugie che ci raccontiamo per fare finta di stare bene anche quando non è così, per paura di spostare le cose e non creare disordine. Alla fine succede comunque: le cose si spostano, le persone pure, e noi ci proteggiamo come possiamo. Ecco le parole del cantautore:

“Stavo lavorando a questa canzone, senza saperlo, da tutta la vita. Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’”

Non solo nuova musica, Gazzelle ha anche in programma due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al CIRCO MASSIMO di Roma e il 22 giugno allo STADIO SAN SIRO di Milano.

Il testo di Come il pane

Ogni tanto guardo il cielo

Ogni tanto sembra lui che guarda me

E mi nascondo nella metro

Mi nascondo sotto l’albero più grande che ci sia

Ogni tanto guardo te

Che hai due occhi come il mare

Troppo pieni da svuotare

Ma adesso Ma adesso non c’è niente che cambierei

Ed ogni sbaglio lo rifarei

Ed ogni notte io dormirei

Accanto ai tuoi occhi lucidi

Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto okay

E io farei ancora finta di stare bene comunque

Comunque Ogni tanto guardo il mondo

Quanti artisti pronti a vendersi per poco cash

Non capisco fino in fondo

Quanto valgono i miei sogni e quanto in generalе valgo io

Ogni tanto guardo te

Che hai due occhi comе il pane

Troppo buoni da sprecare

Ma adesso Ma adesso non c’è niente che cambierei

Ed ogni sbaglio lo rifarei

Ed ogni notte io dormirei

Accanto ai tuoi occhi lucidi

Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto okay

E io farei ancora finta di stare bene comunque

Comunque Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra

Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-ra Ma adesso non c’è niente che cambierei

Ed ogni sbaglio lo rifarei

Ed ogni notte io dormirei

Accanto ai tuoi occhi lucidi

Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto okay

E io farei ancora finta di stare bene comunque

Comunque Comunque, comunque, comunque

Il significato della canzone Come il pane

Il brano esprime un intreccio di emozioni complesse: nostalgia, accettazione e un senso di irrisolto. L’autore riflette su ciò che lo circonda, trovando conforto in momenti di osservazione e connessione, come quando dice “Ogni tanto guardo il cielo / Ogni tanto sembra lui che guarda me.” Questi attimi di contemplazione si alternano alla ricerca di rifugio, che può essere un luogo fisico, come la metro o un grande albero, ma anche una persona che diventa un punto di riferimento: “Ogni tanto guardo te / Che hai due occhi come il mare, troppo pieni da svuotare.”

Nonostante le difficoltà, c’è un’accettazione profonda del proprio percorso, con la consapevolezza che anche gli errori hanno contribuito a definire chi è: “Ma adesso non c’è niente che cambierei / Ed ogni sbaglio lo rifarei.” Tuttavia, il rapporto con l’altro è intriso di ambivalenza: pur desiderando vicinanza, l’incomprensione persiste, e si finisce per fingere che tutto vada bene: “E tu diresti che è tutto okay / E io farei ancora finta di stare bene comunque.”

Osserva anche il mondo esterno, critico verso chi compromette i propri valori per guadagno facile, e si interroga sul proprio valore e sui suoi sogni: “Quanti artisti pronti a vendersi per poco cash / Non capisco fino in fondo quanto valgono i miei sogni.” Questa incertezza si lega alla vulnerabilità della persona amata, descritta con dolcezza come “due occhi come il pane, troppo buoni da sprecare.” Il pezzo trasmette quindi un equilibrio delicato tra l’accettazione del presente e il peso delle emozioni non risolte, lasciando spazio a una malinconica serenità.