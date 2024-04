Amici 2024, puntata 13 aprile in diretta

Arriva questa sera su Canale 5 il quarto appuntamento con il serale di Amici 2024. Sono dieci i talenti ancora in gara per conquistare la vittoria finale. A determinare l’esito delle varie sfide sarà come sempre il parere dei giurati.

A condurre la serata sarà Maria De Filippi, che accoglierà in studio anche Gaia, che presenterà il suo nuovo singolo Dea saffica. L’ospite comico della serata sarà invece Vincenzo De Lucia, che porterà sul palcoscenico uno dei suoi inconfondibili personaggi. La direzione artistica di Amici 2024 è di Stephane Jermy, mentre la regia è di Andrea Vicario.

Amici 2024, puntata 13 aprile: anticipazioni

Stando alle anticipazioni dei giorni scorsi, quando è stata registrata la quarta puntata del serale, a rischio eliminazione dovrebbero finire Lil Jolie e Sarah. Solo una di loro sarà eliminata, andandosi ad aggiungere all’elenco dei precedenti eliminati che di settimana in settimana si allunga sempre più. La quarta puntata del serale vedrà inoltre Gaia, ballerina della squadra formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, non potersi esibire a causa di un infortunio. Questo comporterà che al suo posto si esibirà un’altra ballerina, Aurora Ranvestel.

Amici 2024, puntata 13 aprile: le squadre

Al momento le tre squadre al serale di Amici sono così formate:

Squadra Rudy Zerbi – Alessandra Celentano : Holden, Dustin, Petit e Marisol;

: Holden, Dustin, Petit e Marisol; Squadra Lorella Cuccarini – Emanuel Lo : Mida, Sarah e Sofia;

: Mida, Sarah e Sofia; Squadra Anna Pettinelli – Raimondo Todaro: Martina, Lil Jolie e Gaia.

I concorrenti eliminati sono invece Ayle (Pettinelli-Todaro), Kumo (Cuccarini-Lo), Nicholas (Cuccarini-Lo), Giovanni (Pettinelli-Todaro) e Lucia (Cuccarini-Lo).

Amici 2024, puntata 13 aprile: diretta

La quarta puntata di Amici 2024 andrà in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:30. Come sempre la puntata si potrà seguire in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity. I video della serata saranno poi disponibili anche su Witty TV. Soundsblog seguirà in diretta, a partire dalle 21:30, la puntata e la commenterà con l’imperdibile liveblogging.