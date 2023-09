Federica Abbate ha annunciato l’uscita del suo primo album di inediti “Canzoni per gli altri”, disponibile da venerdì 22 settembre per Carosello Records/Epic. Anticipa il disco l’omonima title track in collaborazione con Elisa, fuori dall’8 settembre su tutte le piattaforme digitali.

Il brano “Canzoni per gli altri” è stato scritto dalla stessa Federica insieme a Jacopo Ettorre e Mattia “Cino” Cerri. Quest’ultimo ha curato la produzione con Francesco “Katoo” Catitti. Ecco le parole della Abbate in merito al brano:

“È una canzone d’amore che ho sognato fin da subito di impreziosire con la voce di Elisa, una delle artiste e autrici che più ammiro in Italia, un vero e proprio modello dal punto di vista artistico e umano. È stato meraviglioso poter realizzare questo sogno proprio su un brano che per me è una sorta di manifesto, di carta d’identità”

Qui sotto potete ascoltare la canzone di Federica Abbate ed Elisa, leggere testo e significato del pezzo.

Nel brano, lei sottolinea come -scrivendo canzoni, essendo autrice di pezzi interpretati da altri- spesso abbia usato brani e parole per comunicare con lui (“quante notti ho passato a parlarti, Scrivendo soltanto canzoni per gli altri, Per parlarti davvero”). Non è ancora riuscita a chiudere definitivamente il rapporto, a mettere un punto dopo di lui e si ritrova dentro un legame che non è in grado di interrompere o gestire razionalmente.

Federica Abbate ed Elisa, Canzoni per gli altri, Testo della canzone

Ci siamo detti quasi tutto tranne che

Che non ho ancora messo un punto dopo di te

E non lo sai quante notti ho passato a parlarti

Scrivendo soltanto canzoni per gli altri

Per parlarti davvero, non farci caso nemmeno

Mandare il tempo all’indietro

Pensare che almeno tu sai che parlo di noi

Che non sono soltanto canzoni per gli altri

Avrei voluto dirti basta, senza paura, senza rabbia

Ma ogni volta che non scrivi, poi dopo arrivi, esplode l’universo

Quando passerà? Me lo chiedo da sempre

Mi sembra sempre presto, ma i giorni sembrano lunghi

Come respiri? Dimmi, anchе se ora è tardi

Gli occhi sono chiusi e tu sei qui davanti

E dammi, dammi un modo pеr trovarti

Per noi che ci perdiamo da tutte le parti

E cosa resta? Solo una goccia in mezzo alla tempesta

E poi mi sembra ieri quando non riuscivamo mai a stare seri

Ci siamo detti quasi tutto tranne che

Che non ho ancora messo un punto dopo di te

E non lo sai quante notti ho passato a parlarti

Scrivendo soltanto canzoni per gli altri

Per parlarti davvero, non farci caso nemmeno

Mandare il tempo all’indietro

Pensare che almeno tu sai che parlo di noi

Che non sono soltanto canzoni per gli altri

E ballare tutta la notte-e con te

E finire tutte le volte-e io e te

Passando tutta la notte-e con te

Come sconosciuti nella notte-e-e

Ci siamo detti quasi tutto tranne che

Che non ho ancora messo un punto dopo di te

E non lo sai quante notti ho passato a parlarti

Scrivendo soltanto canzoni per gli altri

Per parlarti davvero, non farci caso nemmeno

Mandare il tempo all’indietro

Pensare che almeno tu sai che parlo di noi

Che non sono soltanto canzoni per gli altri (Uh-uh-uh)

Da ballare tutta la notte-e con te

E finire tutte le volte-e io e te

Perdermi dentro la notte-e con te

Come sconosciuti nella notte-e-e (Uh-uh-uh)

Passando tutta la notte-e con te

E finire tutte le volte-e io e te

Perdermi dentro la notte-e con te

Come sconosciuti nella notte-e-e