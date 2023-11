Elisa ha annunciato il nuovo singolo, Quando nevica, in uscita il 24 novembre 2023. Via social è stata condivisa un’anteprima del brano che vede la collaborazione di Dardust e Calcutta:

Quando Nevica, il nuovo singolo. Fuori venerdì.

Grazie @dardust e @calcutta_foto_di ❤️

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.

La canzone anticipa e promuove il nuovo progetto di Elisa, “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”, album nato dal progetto live di “An Intimate Night”, disponibile dal prossimo 8 dicembre su CD, doppio vinile con le special edition 2LP rosso e 2LP bianco, e su tutte le piattaforme digitali.

Ecco le parole della cantautrice nel presentare la genesi del disco:

An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di più grande

Elisa, Intimate – Recordings at Abbey Road Studios: tracklist album

A seguire la tracklist di “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”

Overture / Un Filo Di Seta Negli Abissi – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Quando Nevica – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

L’Anima Vola – Intimate Recordings At Abbey Road Studios

Luce (Tramonti A Nord Est) – Intimate Recordings At Abbey Road Studios

Eppure Sentire (Un Senso Di Te) – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Anche Fragile – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On) – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Dancing – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Labyrinth – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

No Hero – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Qualcosa Che Non C’è – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

O Forse Sei Tu – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Se Piovesse Il Tuo Nome – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

A Modo Tuo – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Together – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Ancora Qui – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Silent Night – Intimate Recordings at Abbey Road Studios

Buon Natale Anche A Te – Intimate Recordings at Abbey Road Studios