Continua l’infinito dissing tra Fedez e Tony Effe. Il cantante protagonista dell’estate con “Sesso e Samba”, insieme a Gaia, ha annunciato l’uscita di un nuovo brano, “Chiara“, disponibile da sabato 21 settembre 2024. E, come ben immaginabile, tutti sono convinti che il nome non sia un caso ma che la canzone sia dedicata/incentrata su Chiara Ferragni, l’ex compagna (moglie) del rapper.

Vi terremo aggiornati con audio e testo non appena disponibili.

Perché Tony Effe ha inciso una canzone su Chiara Ferragni?

Ma perché il rapper avrebbe inciso un brano dedicato alla ex moglie di Fedez? Tutto nasce dalla risposta di Fedez al dissing di Tony Effe e nel quale – testualmente – diceva “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami”. Con queste parole, aveva accusato il collega di aver scritto alla Ferragni di nascosto, mentre gli era vicino. E lo definisce “infame”. E, sempre in quella replica, era apparsa anche Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe, a dire: “Eri tu la mia bitch!”.

“L’infanzia difficile di un benestante” è il pezzo di Fedez condiviso su Instagram e su YouTube.