Protagonista del quinto episodio della nuova stagione di “RED BULL 64 BARS” è Tony Effe. Il brano disponibile da martedì 17 settembre sul canale YouTube Red Bull Droppa, dopo le 64 barre già pubblicate di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive, segna una nuova tappa per il format musicale più famoso di Red Bull, attesissimo dagli appassionati del mondo rap e non solo.

RED BULL 64 BARS ha raccolto negli anni i pesi massimi della scena urban e rap del nostro Paese, arrivando ad alimentare la scena stessa e addirittura a definirla. Le 64 barre inedite di TONY EFFE si inseriscono appieno nello spirito del format che riporta il rap alle sue origini: un’arena in cui i protagonisti più in voga della scena hip hop, MC e beatmaker, sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano inedito. Una vera e propria sfida creativa in cui vige un’unica regola del gioco: creare 64 misure di puro rap senza ritornelli.

Le 64 affilatissime barre di TONY EFFE saranno presentate dal vivo venerdì 4 ottobre a RED BULL 64 BARS LIVE, in Piazza Ciro Esposito a Napoli, dove l’artista sarà tra i protagonisti della terza edizione del rap show targato Red Bull insieme ad Artie 5ive, Dat Boi Dee, Guè, Kid Yugi e Massimo Pericolo. Durante il pre-show saliranno sul palco Badman, Bigmadwolf, Cecchy, Ceru167, Coco, J Lord, Jesa, Nicola Siciliano, Rue Diego e Wad. Special guest della serata saranno invece Geolier, Lele Blade, Poison Beatz e Nello Taver.

Clicca qui per ascoltare “Red Bull 64 Bars” di Tony Effe.

L.A.X., L.A.X.

Go, go, go

Porto sempre il jolly nelle palle

Italiano, metto la camicia (Italiano)

Mocassino soltanto se è Loro Piana

Posso uccidere per la mia baby mama

Lamborghini a due posti giallo banana

Voglio un pupo albanese nato a Tirana (Shqiptar)

Mia madre veste solo Dolce&Gabbana (Dolce)

La tratto da regina, è sempre curata

Passo il pacco con un tocco (Uno)

A centrocampo come Beckham (Come David)

Proiettili di piombo (Ah)

Beneficienza alla chiesa (Alla chiesa)

Milano centro con i killer

Lo prende in bocca con il filler, ah

Ho la sorpresa come il Kinder (Uoh)

Ti levo dal campo come il mister (Via, еsci)

Come la Madonna posso fare miracoli (Posso fare miracoli)

Troppi soldi, sеmbra di giocare al Monopoly

Nella scena in Ita solo troie e infami (Troie e infami)

Vado contro tutti come Sibillo a Napoli (Sosa)

F.T.

(So-So-So) Sono dangerous

Euro colorati come Benetton

Ti faccio l’offerta come in Telecom

Gioco a centrocampo come Emerson

Ferro nelle palle, sono anemico

Bevo Red Bull

Do una botta grossa, se la stendo, mi fa sentire meglio

Coca cotta in casa come l’incenso

Quando fumo, devi fare silenzio (Shh)

Sto-sto cucinando, devi stare in silenzio

Roma centro, riconosci l’accento

Gol di Dybala, ci metto cinquecento

Se non erro, ho quattro milioni in banca fermi

Roba buona, aumentano i clienti

Cavallini tutti sull’attenti

L.A.X.

F.T.

Go, go, go, go

Fa-Fa-Faccio il primo tiro perché sono il rigorista

Prendo un chilo puro e lo divido come un Kit-Kat

Venti palline in tasca, ma nessuno fa il tennista (Okay)

Colombiana incinta fa il volo Milano-Ibiza

Vengo da Roma centro, ho la pistola giallorossa

Voi la chiamate “la figa”, noi la chiamiamo “la sorca” (Seh)

C’ho le mani pesanti, schiaffeggio la tua troia (Seh)

Co-Cocaina e Winstrol, esplodo come una bomba (Grr, pow)

Fumo crack dalla busta

Chiamo venti bastarde e poi ci faccio bunga-bunga (Okay)

Brava con la bocca, voto: dieci, sei promossa

Brigata Rione Monti, lancio bombe dalla curva (Rione Monti)

Ho sette vite come un gatto

Accavallato, sono pieno di metallo (Seh, seh)

Troppa cocaina, ormai sono assuefatto

Mi piace il bianco, faccio tutta casa in marmo (Oh-oh)

Ho-Ho scopato la tua bitch, dopo l’ho passata a Sfera (Uno)

Dopo Boro, dopo Shiva (Due), gira, gira, gira, gira (Tre)

Se metto il tuo nome, esce la mia foto su Wikipedia (Esco io)

Sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un’offesa (Sei brutto)

Adesso trova qualcuno che ti difende (Vai)

Resterai per tutta la vita un emergente (Seh)

Tuo padre è andato a comprare le sigarette (Via, via)

Mamma, da grande voglio fare Tony Effe

Il problema sono io, porto la sicurezza perché mi agito (Grr-pow)

Sono mezzo psicopatico, solo loro mi calmano (Okay, seh)

Con una pizza ti faccio tornare liscio (Bro)

Sei brutto in culo anche se mi hai copiato i ricci

Ti-Ti scopo come Diddy (Come Diddy)

Hai scelto male i tuoi nemici (I tuoi nemici), seh

Sei solo un altro dei miei figli (Dei miei figli)

Devi stare attento a quello che dici (Sosa)

Go, go, la Chiara dice che mi adora (Go, go)

Non ti ho lasciato la strofa (Go, go)

Hai chiesto alla mia brutta copia (Go, go), okay

Ti comporti da tr0ia (Seh), seh

La tua bevanda sa di piscio (Go, go)

L’ho bevuta e mi fa schifo (Uoh, uoh), seh

Guarda me, sono bellissimo (Seh)

Fai beneficenza, ma rimani un viscido, seh