Liberi è una canzone di Baby Gang, tratta dall’album “L’angelo del male“, prodotta da Higashi e pubblicata il 26 aprile 2024. In queste ore il pezzo è tornato ad essere al centro dell’attenzione dopo la sua esibizione sul palco dell’Allianz Cloud al “Suzuki Music Party”, in onda domenica 22 settembre. Dopo aver duettato con Emma in “Hangover“, ha interpretato questo suo pezzo.

Giudicato colpevole da un branco di pecore

Hanno provato a rendermi debole

Solo perché non sto alle loro regole

Ma non ho niente da perdere come un’amichevole

Mandami un bacio attraverso le lettere

Voglio uscire al più presto e smettere

Ma voglio cambiare vita, mamma

Ya, habibi-bibi, yalla

Rincorso dai casini, dalla

Non siamo noi i cattivi, wAllah

Mi trattano male, scioperi di fame

Sto in isolamento e voglio solo cantare, cantare

Siamo quei ragazzi che mamma ci ha fatto pure da papà

Sognavo un diploma e l’università

Ora sogno un futuro lontano da qua e

Mi dicono in tanti: “Ti prego, cambia quella mentalità”

Ma finché non cambia questa società

Rimango lo stesso ribelle di sempre

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Odio pure gli auguri di Natale

Odio gli auguri di compleanno

Natale, non c’era Babbo Natale

Regalo non c’era al compleanno

Odio pure gli auguri di Natale

Odio gli auguri di compleanno

Natale, non c’era Babbo Natale

Regalo non c’era al compleanno

Non provo amore né per i soldi, né per le troie

Vivo di odio, rabbia e rancore

Urlo a squarciagola in prison

Che chi non salta con noi è un grande infamone

Senza motivo, senza ragione

Non basta una serie o una canzone

Per stare a raccontarvi la mia vita

Per stare a raccontare la mia storia

Per stare a raccontare la mia situa, la mia gloria

A ‘sti bastardi non l’ho data vinta

Con ‘sti bastardi invece ho fatto finta

Finché il karma non gli torna dritto, dritto in –

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah

Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, ah, ah