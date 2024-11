Danse, Baby Gang feat. Noizy: testo, traduzione in italiano e significato della canzone (video)

Danse è una canzone di Baby Gang con il featuring di Noizy, disponibile da venerdì 1 novembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, prodotto da Higashi, insieme a testo, traduzione in italiano e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “DANSE” DI BABY GANG E NOIZY,

Ecco il testo di Danse



Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo

Danse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigoDanse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo

Danse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo Danse, baby, danseDanse, danse, no soy tu hombreDanse esta nocheBaila, mi amigoDanse, baby, danseDanse, danse, no soy tu hombreDanse esta nocheBaila, mi amigoDanse, baby, danseDanse, danse, no soy tu hombreDanse esta nocheBaila, mi amigoDanse, baby, danseDanse, danse, no soy tu hombreDanse esta nocheBaila, mi amigo ¿Y qué tal?, mala suerte e malavita dentro un blunt

¿Y qué tal?, mamacita ha un booty sexy criminal

Oh, criminal, criminal, oh, criminal

Yo soy una star, Pablo Escobar



Ogni notte che ti penso, pa-pa-ra

Pa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ah

Tengo, sì, un dramma diverso, pa-pa-ra

Pa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ah

Son rimasto, sì, lo stesso, pa-pa-ra

Pa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ah, eh-ehStavo fuori dalla discoteca

Non mi fanno entrare in discoteca

Le palline fuori discoteca

I casini fuori discoteca

Vado a Ibiza in discoteca

Con la più figa della discoteca

Nella discoteca, la discoteca, pa-pa-pa Pa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ahOgni notte che ti penso, pa-pa-raPa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ahTengo, sì, un dramma diverso, pa-pa-raPa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ahSon rimasto, sì, lo stesso, pa-pa-raPa, pa, pa-ra-pa-pa, ah-ah, eh-ehStavo fuori dalla discotecaNon mi fanno entrare in discotecaLe palline fuori discotecaI casini fuori discotecaVado a Ibiza in discotecaCon la più figa della discotecaNella discoteca, la discoteca, pa-pa-pa Danse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo

Danse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo

¿Y qué tal?, mala suerte e malavita dentro un blunt

¿Y qué tal?, mamacita ha un booty sexy criminal

Oh, criminal, criminal, oh, criminal

Yo soy una star, Pablo EscobarDon me ardh me neve

Sepse kena party

Na nuk dum probleme

Po problemet nuk i shmangim

E coja zonin muzikes dhe bassit

Se nata e gjat sonte (Ah-ah)

Edhe nese flasin e plasin inati

Se tash jam lart ne qiell (Ah-ah)

Woah, woah, woah

Pse po m’sheh ti si criminal

O lea, woah, woah, woah

Baby thjesht jam nje superstar

Ja pra erdh dita, rrethum me cika

Qe kerkojn foto, thonj i I love you

Dukesh shum sexy, ma hape oreksin

Give me your Insta and I’ll follow you

Kjo do t’vi te banda, dhe po m’thot ti amo

Zemer un jam shqipe, non parlo italiano

Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, bukur kerceke

Baby erdhi ora, ne t’marr te vete

Danse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo [?]

Danse, baby, danse

Danse, danse, no soy tu hombre

Danse esta noche

Baila, mi amigo [?]¿Y qué tal?, mala suerte e malavita dentro un blunt

¿Y qué tal?, mamacita ha un booty sexy criminal

Oh, criminal, criminal, oh, criminal

Yo soy una star, Pablo Escobar