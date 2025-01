Misère il nuovo brano di Baby Gang disponibile da venerdì 10 gennaio 2025. Il pezzo è prodotto da Higashi, a seguire potete ascoltare la traccia, leggere testo e significato.

Ecco il testo di “Misère” di Baby Gang.

Corro sempre dalla misère

Cosa vogliono da me?

Ora che ho fatto il cash

Tutti quanti hanno da dire

Corro sempre dalla misère, ehi (Via)

Cosa vogliono da me?

Ora che ho fatto il cash

Tutti quanti hanno da dire, ehi (No, no)

Quando penso ancora a te

La mia testa dice che

Ogni inizio ha una fine, ehi

Ora penso più a me

Io non voglio più da te

Né vederti, né sentire, ehi (No, no)

Né vederti, né sentire, ehi, ehi (No, no)

Non mi frega di vederti, di sentire

Non ho sentito mia mamma per anni е nemmeno papà (Pah)

Pensi chе uno come me possa soffrire

Non ho mai sofferto per l’amore, ma per la mia libertà (Uaum)

Tanto prima o poi ne usciremo

E poi vedremo chi è stato a fare “quaraqua”

E, te juro, hablas mucho, pendejo

Farai la fine degli infami come a Bogotà

Sanno a Milano chi racconta il vero

Sanno chi racconta le cazzate e la verità

Sanno bene che son partito da zero (Ah-ah)

Non sono quegli alti, guarda bene i miei occhi, fra’ (No, no, no)

Vedo tutto, faccio finta, ho un impero (Seh)

Non posso shottare più il primo che mi capita (Pow, pow)

Tanto prima o poi, fra’, noi ci rivedremo (Pow)

O in questa terra, o magari sopra all’aldilà (Grr-pow)

Corro sempre dalla misère, ehi (Grr)

Cosa vogliono da me?

Ora che ho fatto il cash

Tutti quanti hanno da dire, ehi (Pow, pow)

Quando penso ancora a te

La mia testa dice che

Ogni inizio ha una fine, ehi

Ora penso più a me

Io non voglio più da te

Né vederti, né sentire, ehi (Pow, pow, pow)

Né vederti, né sentire, ehi, ehi (Pow, pow, pow, pow)

Eravamo noi ragazzi sotto al blocco

Quanti bei ricordi, guardo il mio passato su un G-Class (Ahah)

Più divento grande, più me ne accorgo (Eh)

Quanto tempo ho perso chiuso, mentre la gente era spia

La mia vita è una fottuta puttana (Puttana)

Però l’ho fottuta, puttana, ah-ah-ah (Ah-ah-ah)

Tuta black, fuck la tua bandana (Ah)

Passo con la white in dogana, ah-ah-ah

Sono circondato da soldati (Ehi)

Sono abituati a entrare e uscire come fossi in casa, ma (Ah)

Tutte le questioni personali

Le risolvo io da solo (Io da solo), sennò non dormo la notte, fra’

Non mi dire cosa cazzo devo fare (Devo fare)

Fammi fare un po’ mente locale, ah-ah-ah (Ah-ah-ah)

Paghi ciò che hai fatto in prima elementare (No)

(E che non riesco a dimenticare)

Corro sempre dalla misère, ehi (Via)

Cosa vogliono da me?

Ora che ho fatto il cash

Tutti quanti hanno da dire, ehi (Pow, pow)

Quando penso ancora a te

La mia testa dice che

Ogni inizio ha una fine, ehi (Pow, pow, pow, pow)

Ora penso più a me

Io non voglio più da te

Né vederti, né sentire, ehi (No, no)

Né vederti, né sentire, ehi, ehi